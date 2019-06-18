Объявления о продаже и аренде недвижимости можно разместить в приложении ДомКлик
Вы ждали, а мы сделали! Теперь объявления о продаже и аренде недвижимости можно разместить не только на сайте DomClick.ru, но и в мобильном приложении ДомКлик.
Также пользователям доступны просмотр и редактирование своих уже опубликованных объявлений.
Разместите бесплатно объявление о продаже или аренде своей недвижимости для миллионов пользователей ДомКлик
✓ Ваш номер телефона будет скрыт от пользователей, все звонки проходят через сайт или приложение. Это позволяет защитить ваш номер телефона от мошенников и попадания в спам-базы для обзвона.
✓ Наша команда и сервисы помогут вам пройти все этапы — от размещения объявления до сделки по продаже квартиры.
✓ Ипотечные клиенты Сбербанка смогут получить возможность получить скидку 0,3% на ставку по ипотеке при покупке вашей квартиры.
✓ Покупатель квартиры получит возможность приобрести квартиру в ипотеку без заказа отчета об оценке.