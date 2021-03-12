Объявления Домклик о продаже и аренде недвижимости теперь на карте 2ГИС
2ГИС добавил на карту слой с объявлениями Домклик о продаже и аренде недвижимости. Объявления доступны в онлайн-версии 2ГИС, а при выборе недвижимости можно изучить район по фото и отзывам пользователей.
2ГИС содержит 574 тыс. отзывов и 2,96 млн фото жилых домов в России, из них 39 тысяч фото и 7,6 тысяч отзывов пользователей о новостройках.
«Мы хотим, чтобы люди могли быстро, удобно и безопасно исполнить мечту о собственном доме — могли жить там, где они хотят, и так, как им удобно. Благодаря интеграции сервисов экосистемы Сбера пользователи 2ГИС смогут найти и выбрать подходящую квартиру для аренды или покупки по всей России», — комментирует Николай Васёв, вице-президент, директор дивизиона «Домклик» Сбербанка.
Стандартный поиск квартиры по условиям дополнен возможностью подробно изучить инфраструктуру: в 2ГИС можно оценить район и плотность застройки, посмотреть ближайшие магазины, школы, количество и качество парковок у дома, почитать отзывы об управляющих компаниях.
«Упоминание об удобной транспортной развязке можно найти едва ли не в половине всех объявлений о продаже квартир. А в 2ГИС это можно проверить — найти на карте ближайшие остановки, замерить расстояние до них, оценить уровень пробок в часы пик и даже узнать расписание общественного транспорта», — говорит менеджер продукта 2ГИС Иван Шишкин.
Чтобы включить отображение объявлений, нажмите на значок с иконкой ключей в правом верхнем углу страницы 2gis.ru.