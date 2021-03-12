Мы используем файлы cookie.
Сколько стоит ваша квартира?Узнайте в разделе Моя недвижимостьИзображение оценки
Реклама
Москва
Партнерам
Разместить объявление
Войти или зарегистрироваться
Москва
Изменить
Покупка
Аренда
Новостройки
Построить дом
Ипотека
Услуги
Журнал
Риелторы
Скачать приложение
Скачать
Новости
2 мин
16K

Объявления Домклик о продаже и аренде недвижимости теперь на карте 2ГИС

Дата публикации: 12 мар 2021
Объявления Домклик о продаже и аренде недвижимости теперь на карте 2ГИС

2ГИС добавил на карту слой с объявлениями Домклик о продаже и аренде недвижимости. Объявления доступны в онлайн-версии 2ГИС, а при выборе недвижимости можно изучить район по фото и отзывам пользователей.

2ГИС содержит 574 тыс. отзывов и 2,96 млн фото жилых домов в России, из них 39 тысяч фото и 7,6 тысяч отзывов пользователей о новостройках. 

«Мы хотим, чтобы люди могли быстро, удобно и безопасно исполнить мечту о собственном доме — могли жить там, где они хотят, и так, как им удобно. Благодаря интеграции сервисов экосистемы Сбера пользователи 2ГИС смогут найти и выбрать подходящую квартиру для аренды или покупки по всей России», — комментирует Николай Васёв, вице-президент, директор дивизиона «Домклик» Сбербанка.

Стандартный поиск квартиры по условиям дополнен возможностью подробно изучить инфраструктуру: в 2ГИС можно оценить район и плотность застройки, посмотреть ближайшие магазины, школы, количество и качество парковок у дома, почитать отзывы об управляющих компаниях.

«Упоминание об удобной транспортной развязке можно найти едва ли не в половине всех объявлений о продаже квартир. А в 2ГИС это можно проверить — найти на карте ближайшие остановки, замерить расстояние до них, оценить уровень пробок в часы пик и даже узнать расписание общественного транспорта», — говорит менеджер продукта 2ГИС Иван Шишкин.

Чтобы включить отображение объявлений, нажмите на значок с иконкой ключей в правом верхнем углу страницы 2gis.ru

Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
Актуальное
Как меняются цены на новостройки и вторичное жилье: исследование Домклик и Центра финансовой аналитики
вчера 18:00
751
Главное за неделю с 9 по 13 декабря 2024 года
вчера 16:30
1K
Задачи по расселению аварийных домов выполнили почти 80 регионов РФ
вчера 13:03
112
Топ-7 ЖК Москвы и области: выбор реальных покупателей
вчера 13:00
607
Письмо

Рассылка журнала

Главное за неделю в одном письме — более 1 млн человек уже подписались

Телеграм-канал Домклик

Будьте в курсе новостей недвижимости и ипотеки
Телеграм-канал Домклик
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Участие в опросах
Перейти в канал