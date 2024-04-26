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Объявлены победители розыгрыша «Домклик исполняет мечту»

Дата публикации: 26 апр 2024
Объявлены победители розыгрыша «Домклик исполняет мечту»
Содержание

Подводим итоги розыгрыша «Домклик исполняет мечту». Главный приз — закрытие ипотеки на сумму до 10 000 000 рублей. А также 4 промокода Мегамаркет номиналом от 50 000 до 200 000 рублей на любые покупки.

Список победителей:

  • номер 87607177 – промокод Мегамаркет на 50 000 рублей
  • номер 87175101 – промокод Мегамаркет на 100 000 рублей
  • номер 85351566 – промокод Мегамаркет на 150 000 рублей
  • номер 87657821 – промокод Мегамаркет на 200 000 рублей
  • номер 83511653 – закрытие ипотеки на сумму до 10 млн рублей

Как найти свой номер участника розыгрыша

Каждому участнику после выполнения всех условий конкурса приходили push-уведомления с номером участия. Их получили все, кто до 25 апреля 2024 года подписал согласие о подтверждении участия в конкурсе с обязательным согласием на обработку персональных данных и согласием с правилами акции.

Также свой номер участника можно найти в личном кабинете Домклик, в разделе «Оповещения» (иконка колокольчика на главной странице приложения Домклик).

Где можно посмотреть итоги розыгрыша и правила акции

С протоколом розыгрыша вы можете ознакомиться на сайте проведения розыгрыша Randomus.

С общими положениями и правилами проведения акции можно ознакомиться в статье журнала Домклик.

Задать все свои вопросы по конкурсу и порядку проведению розыгрыша можно, написав на почту realty@domclick.ru.

Мы благодарим всех конкурсантов за участие в розыгрыше и поздравляем призеров! Представители Домклик в течение недели самостоятельно свяжутся со всеми победителями по вопросу получения призов.

Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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