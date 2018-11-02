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Обновления сделок купли-продажи: правовая экспертиза и образцы договоров на расчеты
Дата публикации: 02 нояб 2018
Представляем последние обновления сервиса сделок купли-продажи недвижимости. Сервис позволяет подготовиться к сделке без ипотеки онлайн, а в офис СберБанка приехать только на подписание документов.
1. Заказ правовой экспертизы прямо в кабинете сделки
Теперь в сервисе можно самостоятельно, а не через менеджера заказать услугу «Правовая экспертиза» Домклик. Правовая экспертиза позволяет проверить недвижимость и участников сделки и максимально обезопасить покупку. В результате правовой экспертизы выдается письменное правовое заключение.
Образец договора для безопасных расчетов
Теперь сформированный договор для использования сервиса безопасных расчетов недоступен до сделки, как и договор электронной регистрации. Ознакомиться можно с образцом договора. Это сделано для уменьшения количества ошибок при подготовке к сделке.
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Юля Тихонова
Автор статьи
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