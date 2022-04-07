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Обновление условий по программам господдержки проходят автоматически

Дата публикации: 07 апр 2022
Обновление условий по программам господдержки проходят автоматически

Обновление условий по программам господдержки проходят автоматически — всё работает в штатном режиме

По программам льготной ипотеки в Сбербанке ставки установлены ниже ориентира, указанного в постановлении Правительства РФ.

Ставки Сбера по «Семейной ипотеке» — от 5,7%, по «Господдержке 2020» — от 11,7%, по «Дальневосточной ипотеке» — от 1,7%.

Все ранее одобренные заявки клиентов будут автоматически обновлены под новые условия льготной ипотеки: процентная ставка, максимальная сумма кредита, первоначальный взнос и статус заявки будут доступны в личном кабинете Домклик. Новую заявку на льготную ипотеку клиенту подавать не нужно.

Клиенты получат СМС, когда информация по заявкам будет обновлена в личном кабинете Домклик. Все системы банка работают в штатном режиме.

Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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