Обновление условий по программам господдержки проходят автоматически
Обновление условий по программам господдержки проходят автоматически — всё работает в штатном режиме
По программам льготной ипотеки в Сбербанке ставки установлены ниже ориентира, указанного в постановлении Правительства РФ.
Ставки Сбера по «Семейной ипотеке» — от 5,7%, по «Господдержке 2020» — от 11,7%, по «Дальневосточной ипотеке» — от 1,7%.
Все ранее одобренные заявки клиентов будут автоматически обновлены под новые условия льготной ипотеки: процентная ставка, максимальная сумма кредита, первоначальный взнос и статус заявки будут доступны в личном кабинете Домклик. Новую заявку на льготную ипотеку клиенту подавать не нужно.
Клиенты получат СМС, когда информация по заявкам будет обновлена в личном кабинете Домклик. Все системы банка работают в штатном режиме.