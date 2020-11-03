Новые возможности сервиса подбора недвижимости в новостройках
Уже больше года клиентам ДомКлик доступен сервис подбора недвижимости в новостройках — за это время более 15 000 человек по всей России смогли найти квартиру своей мечты на очень выгодных условиях.
В октябре возможности сервиса расширились — теперь клиенты могут позвонить или написать застройщику прямо из карточки жилого комплекса и забронировать понравившуюся квартиру.
Также застройщики могут лично связаться с клиентами, чтобы предложить наиболее подходящие варианты жилых комплексов, если клиенты дали на это согласие при заполнении формы.
Как клиенту воспользоваться сервисом подбора и получить скидку на квартиру до 10%
После подачи заявки на ипотеку на DomClick.ruили в отделении Сбербанка клиент заполняет форму подбора, указывает необходимые пожелания и получает в чате персональное предложение от застройщиков по наиболее подходящим квартирам.
Что партнеры говорят о сервисе
🔘 «Сервис от нашего ключевого партнера Сбера позволяет нашим совместным клиентам подобрать недвижимость без лишних забот и необходимости приезжать в офис продаж застройщика.
С точки зрения бизнеса, это — отличный инструмент для увеличения совместных продаж и повышения лояльности клиентов. С октября мы выделили в своей компании сотрудника для работы именно с сервисом подбора, т.к. количество обращений увеличилось и требует отдельного внимания и проработки» — комментирует Вербицкий Андрей, руководитель управления прямых продаж и реализации недвижимости с привлечением ипотеки и субсидий ГК «ФСК», г. Москва.
🔘 «"КВС" и СберБанк связывают годы плодотворного сотрудничества, между нами подписано соглашение о стратегическом партнерстве. Нас также объединяет стремление сделать процесс выбора и покупки жилья максимально удобным для клиентов.
Новый сервис подбора недвижимости отвечает этой задаче и позволяет покупателю указать конкретные параметры и быстро найти подходящий вариант среди предложений надежных застройщиков, экономить силы и время» — отмечает Анжелика Альшаева, генеральный директор агентства недвижимости ГК «КВС», г. Санкт-Петербург.
🔘 «Приветствую и поддерживаю новую программу. СберБанк с сервисом подбора недвижимости выходит на новый уровень знания рынка и клиентуры. Сервис удобный и современный, а возможность прямого звонка клиенту в личном кабинете существенно ускорит весь процесс» — прокомментировал Игорь Белокобыльский, генеральный директор ГК «Стрижи», г. Новосибирск.
Выбрать подходящую квартиру со скидкой от застройщика и оформить ипотеку можно онлайн на DomClick.ru