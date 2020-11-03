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Новые возможности сервиса подбора недвижимости в новостройках

Дата публикации: 03 нояб 2020
Новые возможности сервиса подбора недвижимости в новостройках
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Уже больше года клиентам ДомКлик доступен сервис подбора недвижимости в новостройках — за это время более 15 000 человек по всей России смогли найти квартиру своей мечты на очень выгодных условиях.

В октябре возможности сервиса расширились — теперь клиенты могут позвонить или написать застройщику прямо из карточки жилого комплекса и забронировать понравившуюся квартиру.

Также застройщики могут лично связаться с клиентами, чтобы предложить наиболее подходящие варианты жилых комплексов, если клиенты дали на это согласие при заполнении формы.

Как клиенту воспользоваться сервисом подбора и получить скидку на квартиру до 10%

После подачи заявки на ипотеку на DomClick.ruили в отделении Сбербанка клиент заполняет форму подбора, указывает необходимые пожелания и получает в чате персональное предложение от застройщиков по наиболее подходящим квартирам.

Что партнеры говорят о сервисе

🔘 «Сервис от нашего ключевого партнера Сбера позволяет нашим совместным клиентам подобрать недвижимость без лишних забот и необходимости приезжать в офис продаж застройщика. 

С точки зрения бизнеса, это — отличный инструмент для увеличения совместных продаж и повышения лояльности клиентов. С октября мы выделили в своей компании сотрудника для работы именно с сервисом подбора, т.к. количество обращений увеличилось и требует отдельного внимания и проработки» — комментирует Вербицкий Андрей, руководитель управления прямых продаж и реализации недвижимости с привлечением ипотеки и субсидий ГК «ФСК», г. Москва.

🔘 «"КВС" и СберБанк связывают годы плодотворного сотрудничества, между нами подписано соглашение о стратегическом партнерстве. Нас также объединяет стремление сделать процесс выбора и покупки жилья максимально удобным для клиентов.

Новый сервис подбора недвижимости отвечает этой задаче и позволяет покупателю указать конкретные параметры и быстро найти подходящий вариант среди предложений надежных застройщиков, экономить силы и время» — отмечает Анжелика Альшаева, генеральный директор агентства недвижимости ГК «КВС», г. Санкт-Петербург.

🔘 «Приветствую и поддерживаю новую программу. СберБанк с сервисом подбора недвижимости выходит на новый уровень знания рынка и клиентуры. Сервис удобный и современный, а возможность прямого звонка клиенту в личном кабинете существенно ускорит весь процесс» — прокомментировал Игорь Белокобыльский, генеральный директор ГК «Стрижи», г. Новосибирск.

Выбрать подходящую квартиру со скидкой от застройщика и оформить ипотеку можно онлайн на DomClick.ru

Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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