Новости недели: 9 — 16 октября 2020
1. Владимир Путин предложил продлить программу льготной ипотеки
Премьер-министр Михаил Мишустин поддержал предложение президента, пишут РИА Новости. Он отметил, что программа стала одной из самых успешных антикризисных мер — выдано больше 220 тысяч кредитов на 630 миллиардов рублей. На сегодняшний день программу планируют продлить до июля 2021 года.
Также зампред Правительства РФ Марат Хуснуллин предположил, что благодаря этой программе ставки по ипотеке упали до исторического минимума и до конца года будут составлять около 7,5% годовых, а на первичном рынке жилья — около 6%, сообщает ТАСС.
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2. Клиенты ДомКлик могут получить одобрение недвижимости за 3 минуты
Стандартный процесс одобрения недвижимости банком обычно занимает от 3 до 5 дней. Экспресс-одобрение недвижимости позволяет застройщикам по всей России ускорить оформление ипотечных сделок для своих клиентов и сэкономить в среднем 130 часов за одну сделку.
Быстро и просто отправить квартиру на экспресс-одобрение в банк может застройщик — по своей инициативе или по просьбе клиента.
3. Договор купли-продажи недвижимости от ДомКлик защищен уникальным QR-кодом
Теперь на всех договорах купли-продажи недвижимости, составленных специалистами ДомКлик, размещается QR-код для проверки подлинности и получения актуальной информации по сделке.
4. Минфин предложил выделить 5,5 млрд рублей многодетным семьям с ипотекой
Минфин внес в правительство проект распоряжения о выделении дополнительных 5,5 млрд рублей из резервного фонда на госпрограмму софинансирования ипотеки для многодетных семей, сообщают Ведомости.
Сейчас в соответствии с программой, семьи, где с начала 2019 года родился третий или последующий ребенок, имеют право на единоразовые выплаты в размере 450 000 рублей.
О том, как получить 450 000 рублей на погашение ипотеки многодетным семьям, читайте в нашей статье
5. Правительство России выделило более 1 млрд рублей на жилье для ветеранов Великой Отечественной войны
Средства получат жители 65 регионов, рассказывают Известия. Наибольшие транши будут направлены в Санкт-Петербург, Ростовскую область и Республику Башкортостан.
В пресс-службе правительства отметили, что дополнительное финансирование позволит переехать в новую квартиру 607 ветеранам, вставшим на учет для улучшения жилищных условий.