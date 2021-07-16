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Новости
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Новости недели: 9 — 16 июля 2021

Дата публикации: 16 июл 2021
Новости недели: 9 — 16 июля 2021
Содержание

1️⃣ Сбер начал выдавать ипотеку иностранцам

Теперь взять ипотечный кредит в СберБанке могут и граждане других стран. Для этого они должны получать зарплату на карту банка и соответствовать стандартным требованиям по возрасту и стажу.

Иностранным гражданам доступны программы «Приобретение готового жилья», «Приобретение строящегося жилья», «Строительство жилого дома», «Загородная недвижимость» и «Гараж».

Подать заявку на ипотеку можно в любой точке России, в том числе онлайн на DomClick.ru.

Подробнее об ипотеке для иностранных граждан

2️⃣ Выдача ипотеки в России бьет рекорды

Почти 1 млн ипотечных кредитов выдано в первом полугодии 2021 года на территории РФ, это наивысший показатель за всю историю ипотечного рынка. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на слова вице-премьера РФ Марата Хуснуллина.

По словам Хуснуллина, комплекс государственных мер поддержки в жилищной сфере, который продолжается уже 14 месяцев подряд, позволил не только системно поддержать ипотечный рынок в трудный момент, но и запустить его устойчивый рост.

Подробнее об ипотечных программах

3️⃣ Сбер снизил ставки и увеличил сумму кредита по военной ипотеке

СберБанк вновь снизил ставки и увеличил сумму кредита по военной ипотеке.

Для военнослужащих с первоначальным взносом от 30% ставка по ипотеке составит 7,5%, максимальна сумма кредита — 3,37 млн рублей. Для военнослужащих с первоначальным взносом от 15% до 30% ставка по ипотеке составит 7,9%, а максимальна сумма кредита — 3,251 млн рублей.

Рассчитать военную ипотеку

4️⃣ Студии в Москве за год подорожали на 47% 

Студии стали самым быстро дорожающим форматом массового жилья за последний год. По итогам июня 2021 года средняя стоимость студии в новостройках массовых сегментов Старой Москвы составила 7,11 млн рублей. За год они подорожали на 47% (или на 2,28 млн рублей за квартиру), пишет РБК.

После студий по интенсивности роста цен следуют однокомнатные квартиры, которые прибавили 35% и сейчас в среднем стоят 10,47 млн рублей. Двухкомнатные квартиры подорожали на 32%, до 14,73 млн рублей. Трехкомнатные квартиры выросли в цене на 28%, до 19,30 млн рублей, а многокомнатные — на 17%, до 26,69 млн рублей.

Сравнить цены и выбрать квартиру в Москве

5️⃣ Аналитики оценили стоимость аренды на курортах Черного моря

Во втором квартале 2021 года ставки на посуточную аренду квартир в российских курортных городах увеличились в среднем на 15% по сравнению с первым кварталом.

По сообщению РБК, в апреле — июне заметнее всего цены выросли в Геленджике и Севастополе — на 22% в каждом. Далее расположился Новороссийск, где за квартал стоимость посуточной аренды возросла на 18%. Следующую позицию занимает Туапсе. Стоимость посуточной аренды здесь увеличилась за второй квартал на 14%. 

Снять квартиру на Черном море

Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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