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Новости
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Новости недели: 8 — 15 октября 2021

Дата публикации: 15 окт 2021
Новости недели: 8 — 15 октября 2021
Содержание

1️⃣ Сбер запустил ипотечную программу со сниженной ставкой на сумму кредита от 6 млн рублей

Новая программа Сбера «Ипотека плюс» позволяет приобрести квартиры в новостройках и на вторичном рынке по сниженной ставке от 7,9% годовых. По программе субсидирования с застройщиками ставка составит от 0,1% годовых.

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2️⃣ Сбер увеличил выдачу ипотеки на частные дома в 4,5 раза

По итогам 8 месяцев 2021 года спрос на ипотечные кредиты на частные дома вырос в 4,5 раза в количественном и в 4,25 раза в денежном выражении в сравнении с тем же периодом прошлого года.

С 2019 годом ипотечный заёмщик по ИЖС помолодел на два года. Сейчас его средний возраст — 36 лет. 86% заёмщиков состоят в браке.

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3️⃣ Комитет Госдумы поддержал продление «дачной амнистии» до 2031 года

Законопроект продлевает «дачную амнистию» еще на 5 лет. В течение этого срока можно будет воспользоваться упрощенным порядком оформления прав граждан на земельные участки и жилые, садовые дома, построенные до 14 мая 1998 года, пишет РБК. 

Амнистия распространяется как на владельцев таких объектов недвижимости, так и на их наследников.

4️⃣ Верховный суд запретил забирать жилье у добросовестного покупателя

Верховный суд РФ разобрал спор о квартире, купленной на вторичном рынке, и запретил забирать жилье у добросовестного приобретателя. В этом году это уже четвертый подобный случай, сообщает Российская газета. 

Почему это важно, кто такие «добросовестные приобретатели» и как защитить себя от правовых рисков разобрали в статье

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5️⃣ Жилфонд России увеличится до 34 «квадратов» на человека

В результате реализации стратегии развития строительной отрасли и ЖКХ страны к 2030 году будет построен 1 млрд квадратных метров жилья. 

Обеспеченность населения жильем достигнет уровня — 33,8 кв. м на человека, пишет РИА Недвижимость. Сейчас на одного человека в среднем приходится 26,9 кв. м.

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Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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