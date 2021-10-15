Новости недели: 8 — 15 октября 2021
- 1️⃣ Сбер запустил ипотечную программу со сниженной ставкой на сумму кредита от 6 млн рублей
- 2️⃣ Сбер увеличил выдачу ипотеки на частные дома в 4,5 раза
- 3️⃣ Комитет Госдумы поддержал продление «дачной амнистии» до 2031 года
- 4️⃣ Верховный суд запретил забирать жилье у добросовестного покупателя
- 5️⃣ Жилфонд России увеличится до 34 «квадратов» на человека
1️⃣ Сбер запустил ипотечную программу со сниженной ставкой на сумму кредита от 6 млн рублей
Новая программа Сбера «Ипотека плюс» позволяет приобрести квартиры в новостройках и на вторичном рынке по сниженной ставке от 7,9% годовых. По программе субсидирования с застройщиками ставка составит от 0,1% годовых.
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2️⃣ Сбер увеличил выдачу ипотеки на частные дома в 4,5 раза
По итогам 8 месяцев 2021 года спрос на ипотечные кредиты на частные дома вырос в 4,5 раза в количественном и в 4,25 раза в денежном выражении в сравнении с тем же периодом прошлого года.
С 2019 годом ипотечный заёмщик по ИЖС помолодел на два года. Сейчас его средний возраст — 36 лет. 86% заёмщиков состоят в браке.
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3️⃣ Комитет Госдумы поддержал продление «дачной амнистии» до 2031 года
Законопроект продлевает «дачную амнистию» еще на 5 лет. В течение этого срока можно будет воспользоваться упрощенным порядком оформления прав граждан на земельные участки и жилые, садовые дома, построенные до 14 мая 1998 года, пишет РБК.
Амнистия распространяется как на владельцев таких объектов недвижимости, так и на их наследников.
4️⃣ Верховный суд запретил забирать жилье у добросовестного покупателя
Верховный суд РФ разобрал спор о квартире, купленной на вторичном рынке, и запретил забирать жилье у добросовестного приобретателя. В этом году это уже четвертый подобный случай, сообщает Российская газета.
Почему это важно, кто такие «добросовестные приобретатели» и как защитить себя от правовых рисков разобрали в статье.
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5️⃣ Жилфонд России увеличится до 34 «квадратов» на человека
В результате реализации стратегии развития строительной отрасли и ЖКХ страны к 2030 году будет построен 1 млрд квадратных метров жилья.
Обеспеченность населения жильем достигнет уровня — 33,8 кв. м на человека, пишет РИА Недвижимость. Сейчас на одного человека в среднем приходится 26,9 кв. м.