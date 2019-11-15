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Новости недели: 8 — 15 ноября 2019

Новости
15 нояб 2019
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Новости недели: 8 — 15 ноября 2019

1. На восстановление прав дольщиков направят 10 млрд рублей

Наблюдательный совет Фонда дольщиков одобрил софинансирование достройки 26 проблемных домов и выплату компенсаций дольщикам 30 домов, сообщает РИА Новости.

Всего на восстановление нарушенных прав 5,4 тысячи участников долевого строительства в восьми регионах России направят 10 миллиардов рублей.

Средства на восстановление прав дольщиков, обязательства перед которыми не выполнили недобросовестные застройщики, направят из федерального и региональных бюджетов, а также компенсационного фонда долевого строительства.

2. «Дальневосточный гектар» разрешат оформить досрочно

Участники программы «Дальневосточный гектар» смогут получить землю в собственность досрочно. Для этого, пишет «Российская газета», достаточно будет оформить ипотеку на строительство дома на выделенном участке.

Законопроект об этом Минвостокразвития внесет в Госдуму уже зимой, заявил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов. Сейчас заявителю в течение первого года надо определиться с видом использования участка, через три года — задекларировать ход освоения. К завершению пятилетнего срока пользования участок можно безвозмездно получить в собственность или длительную аренду.

3. Для оценщиков недвижимости введут новые правила

Планируется изменить правила работы специалистов, которые занимаются оценкой недвижимости, предприятий, оборудования и транспортных средств. Соответствующий законопроект обсудят на заседании Комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям, пишет «Парламентская газета».

Сейчас оценщики могут получить профильное образование в учреждениях высшего образования. Срок, после которого претендент может повторно сдать квалификационный экзамен, будет сокращен с 90 до 30 дней. Для получения квалификационного аттестата сейчас требуется, чтобы кандидат не менее года из последних трех лет опыта работы выполнял функции помощника оценщика или оценщика. Это требование предложено отменить.

4. Минстрой: капремонт домов с износом более 70% не увеличит взносы жильцов

Новый закон, который предусматривает создание подпрограммы капитального ремонта для домов с износом более 70%, не приведет к увеличению взносов на капремонт, пишет ТАСС.

Об этом сообщила статс-секретарь замглавы Минстроя Татьяна Костарева на заседании Госдумы. «Никоим образом законопроект не касается и не создает никаких предпосылок для увеличения взносов на капитальный ремонт», — сказала она.

По ее словам, благодаря принятию закона у регионов будет право отремонтировать тот конструктивный элемент дома — будь то фундамент или крыша, который более всего нуждается в капитальном ремонте именно этого дома.

5. Правительство запретило россиянам превращать квартиры в гостиничные номера

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, которое запрещает оказывать гостиничные услуги в жилых помещениях многоквартирных домов, отмечает Интерфакс.

В постановлении отмечается, что в жилых помещениях не допускается размещение промышленных производств, гостиниц, а также осуществление в них миссионерской деятельности, за исключением случаев, предусмотренных законом «О свободе совести и о религиозных объединениях».

При этом правительство не ограничило использование жилых помещений для индивидуального предпринимательства, если это не нарушает права других жильцов, а также требования, которым должно отвечать жилое помещение.

Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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