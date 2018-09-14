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Новости
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Новости недели: 7 — 14 сентября 2018

Дата публикации: 14 сен 2018
Новости недели: 7 — 14 сентября 2018

1. Банк России поднял ключевую ставку на 0,25 процентных пункта до 7,5% годовых

ЦБ впервые с 2014 года‍ повысил ключевую ставку — сообщают РИА Новости.

За последние четыре года это произошло впервые — с 2014 г. показатель только снижался.

В этом году Центробанк дважды снижал ставку — в феврале и марте — по 0,25 процентного пункта, а затем взял паузу.

2. Сбербанк может повысить максимальный возраст заемщиков и ставки по ипотеке

Об этом сообщил журналистам глава банка Герман Греф — пишет «Коммерсантъ».

По словам Германа Грефа, повышение ставок может произойти из-за нынешней ситуации на рынке. «Ставки очень сильно пошли вверх», — добавил он.

Также Герман Греф подтвердил намерение банка повысить максимальный возраст для ипотечных заемщиков в связи с планируемыми пенсионными изменениями.

Напомним, в июле Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, предполагавший постепенное повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. 

3. Ипотеку для покупки апартаментов на вторичном рынке теперь можно оформить в Сбербанке

Ставка — от 8,7%, первоначальный взнос — от 15%.

Сбербанк запустил программу ипотечного кредитования для апартаментов на вторичном рынке. Кредиты будут выдаваться на покупку апартаментов, которые подходят для проживания. Рассчитать условия, подать заявку и получить одобрение кредита можно на сайте ДомКлик без посещения офиса банка.

4. В августе продажи жилья выросли на 136%

Застройщики зафиксировали нетипично высокие для августа объемы продаж на фоне падения рубля и изменения условий финансирования, сообщает «Коммерсантъ»

Издание приводит статистику продаж нескольких компаний.

Продажи «Группы ЛСР» выросли на 57%, а их средний ценник стал на 34% больше, чем в июле. Число сделок у MR Group выросло на 136%.

ГК «ПИК» сообщили о повышении продаж на 7–10% при увеличении цен на 5–10%.

ФСК «Лидер» реализовали на 14% больше недвижимости, а Level Group увеличил продажи вдвое.

По мнению экспертов, это говорит о тревожности покупателей и нежелании откладывать приобретение жилья на осенний сезон. Традиционно период принятия решения о сделке составляет месяц-полтора. Однако в июле-августе покупателям хватало 1-2 недель. 

5. Сроки летнего отключения горячей воды сократят до 3 дней

И в некоторых регионах уже это практикуется. 

Об этом замминистра строительства и ЖКХ Андрей Чибис рассказал в интервью газете «Коммерсантъ».

Сейчас средний срок летнего отключения горячей воды в России сегодня составляет 14 дней. Самый короткий срок отключения — в Москве, он составляет 10 дней.

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Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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