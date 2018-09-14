Новости недели: 7 — 14 сентября 2018
1. Банк России поднял ключевую ставку на 0,25 процентных пункта до 7,5% годовых
ЦБ впервые с 2014 года повысил ключевую ставку — сообщают РИА Новости.
За последние четыре года это произошло впервые — с 2014 г. показатель только снижался.
В этом году Центробанк дважды снижал ставку — в феврале и марте — по 0,25 процентного пункта, а затем взял паузу.
2. Сбербанк может повысить максимальный возраст заемщиков и ставки по ипотеке
Об этом сообщил журналистам глава банка Герман Греф — пишет «Коммерсантъ».
По словам Германа Грефа, повышение ставок может произойти из-за нынешней ситуации на рынке. «Ставки очень сильно пошли вверх», — добавил он.
Также Герман Греф подтвердил намерение банка повысить максимальный возраст для ипотечных заемщиков в связи с планируемыми пенсионными изменениями.
Напомним, в июле Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, предполагавший постепенное повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин.
3. Ипотеку для покупки апартаментов на вторичном рынке теперь можно оформить в Сбербанке
Ставка — от 8,7%, первоначальный взнос — от 15%.
Сбербанк запустил программу ипотечного кредитования для апартаментов на вторичном рынке. Кредиты будут выдаваться на покупку апартаментов, которые подходят для проживания. Рассчитать условия, подать заявку и получить одобрение кредита можно на сайте ДомКлик без посещения офиса банка.
4. В августе продажи жилья выросли на 136%
Застройщики зафиксировали нетипично высокие для августа объемы продаж на фоне падения рубля и изменения условий финансирования, сообщает «Коммерсантъ».
Издание приводит статистику продаж нескольких компаний.
Продажи «Группы ЛСР» выросли на 57%, а их средний ценник стал на 34% больше, чем в июле. Число сделок у MR Group выросло на 136%.
ГК «ПИК» сообщили о повышении продаж на 7–10% при увеличении цен на 5–10%.
ФСК «Лидер» реализовали на 14% больше недвижимости, а Level Group увеличил продажи вдвое.
По мнению экспертов, это говорит о тревожности покупателей и нежелании откладывать приобретение жилья на осенний сезон. Традиционно период принятия решения о сделке составляет месяц-полтора. Однако в июле-августе покупателям хватало 1-2 недель.
5. Сроки летнего отключения горячей воды сократят до 3 дней
И в некоторых регионах уже это практикуется.
Об этом замминистра строительства и ЖКХ Андрей Чибис рассказал в интервью газете «Коммерсантъ».
Сейчас средний срок летнего отключения горячей воды в России сегодня составляет 14 дней. Самый короткий срок отключения — в Москве, он составляет 10 дней.