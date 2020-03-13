Новости недели: 6 — 13 марта 2020
1. Ставки по льготной ипотеке в РФ останутся прежними
Ставки по льготным ипотечным программам в РФ сохранятся на прежнем уровне, заявил заместитель министра финансов России Алексей Моисеев. Об этом сообщает ТАСС.
«Ставки по льготным ипотечным программам останутся на прежнем уровне независимо от того, каким будет уровень ставок в среднем в банках. Сейчас действуют государственные программы для семей с детьми, которые были инициированы президентом России Владимиром Путиным. Никакие изменения в принятые программы вноситься не будут. Мы выполним все взятые на себя обязательства», — отметил Моисеев.
В Сбербанке программа «Ипотека с господдержкой для семей с детьми» действует со ставкой от 5%. В рамках программы можно приобрести жилую недвижимость на первичном рынке у юридического лица как на стадии строительства, так и готовое жилье от застройщика. Банк также предлагает воспользоваться другой льготной программой «Дальневосточная ипотека» со ставкой от 2%.
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2. Рост доступности ипотеки может привести к снижению доступности жилья
Согласно аналитической записке Банка России, рост доступности ипотеки может привести к снижению доступности жилья для населения, сообщает Коммерсант.
В России, отмечает издание, это уже происходит: при продолжительном снижении средней ставки по ипотеке и удлинении сроков кредитования средний платеж по кредиту за два последних года вырос более чем на 10%. Сообщается также, что доступность ипотеки — это не то же самое, что и доступность жилья.
Так, с четвертого квартала 2017 года по четвертый квартал 2019 года, средняя ипотечная ставка снизилась с 9,8% до 9,2% годовых. За этот период средний срок ипотечного кредита вырос с 187 до 218 месяцев. В совокупности это повысило доступность ипотеки. Тем не менее при росте объема предоставленных в ипотеку средств на 20% число выданных кредитов сократилось почти на 2%.
3. Как коронавирус влияет на рынок недвижимости
Распространение коронавирусной инфекции повлияло на гостиничный сектор и краткосрочную аренду, пишет РБК со ссылкой на опрошенных риелторов.
В некоторых странах ограничен въезд или их посещение грозит последующим карантином, отменяются деловые, развлекательные и спортивные мероприятия, что приведет к отмене деловых поездок и туристического потока. В Москве и некоторых других городах отменены крупные выставки, форумы, спортивные мероприятия, что также приведет к убыткам в гостиничном секторе и потерям собственников квартир, которые сдают их в краткосрочную аренду.
Компании, занимающиеся продажей недвижимости, пока не отмечали отмены сделок. Сделки, встречи, показы объектов проходят в нормальном рабочем режиме.
4. На рынке съемного жилья началось оживление
В преддверии летних месяцев средняя стоимость аренды жилья в городах с населением более 1 млн человек продемонстрировала небольшой рост, пишет Коммерсант.
Издание отмечает, что тенденция сохранится в апреле, но вряд ли станет долгосрочной. В летние месяцы рост цен ограничит резкое сезонное увеличение объема предложения, а российская экономика вскоре начнет испытывать на себе негативные последствия эпидемии коронавируса. Сегмент аренды отреагирует на них быстрее рынка недвижимости в целом, уверены аналитики.
Средняя стоимость аренды однокомнатных квартир в российских городах-миллионниках в начале марта увеличилась на 1% относительно начала февраля. Двухкомнатные квартиры за аналогичный период подорожали в среднем на 2%.
5. Россияне начнут скупать квартиры в инвестиционных целях
На фоне падения финансовых рынков доля граждан, которые покупают жилье в инвестиционных целях и для сохранения сбережений, в крупных городах может вырасти вдвое. Об этом пишут Известия.
Инвесторы руководствуются опытом прошлых лет — в 2014 году граждане скупали жилье небольшой площади по низким ценам, а спустя пару лет продавали в полтора раза дороже.
Приобретение наиболее ликвидных квартир может принести доход в 30–40% за три года. Уже к концу 2020-го стоимость жилья может вырасти даже не на 10%, как предполагалось ранее, а на 15–20%, отмечает издание.