Новости недели: 6 — 13 декабря 2019
1. Центральный Банк России снизил ключевую ставку в пятый раз подряд
Совет директоров ЦБ в пятый раз подряд с июня снизил ключевую ставку — на 0,25 п.п., до 6,25% годовых, пишет РБК.
Инфляция замедляется быстрее прогнозов, признает Центральный Банк России. ЦБ будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ставки в течение первого полугодия следующего года, сказала журналистам председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.
«Наш сигнал не предполагает неизбежности снижения ставки ни в феврале, ни даже в первом полугодии. Дальнейшее снижение ставки станет возможным лишь в том случае, если наш анализ подтвердит, что это необходимо для возвращения инфляции к цели Банка России вблизи 4%», — заявила она.
2. В Приморье выдали первые ипотечные кредиты под 2% годовых
Церемония вручения сертификатов для первых трех на Дальнем Востоке получателей ипотечных кредитов по льготной ставке 2% годовых состоялась во Владивостоке, сообщает ТАСС. Первые ипотечные кредиты под 2% выдали на приобретение строящегося жилья, новостройки будут сданы в эксплуатацию в 2020 году.
В сентябре Владимир Путин поручил правительству РФ до 15 декабря подготовить поправки в законодательство, направленные на снижение ставки по ипотеке для молодых семей на Дальнем Востоке. 9 декабря премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что подписал программу льготной ипотеки для жителей Дальнего Востока. Она позволяет молодым семьям и получателям «дальневосточных гектаров» брать ипотечные займы по ставке 2% годовых на срок до 20 лет в размере не более 6 млн рублей.
3. Строительная отрасль перейдет на проектное финансирование в течение двух лет
Строительная отрасль, пишет Интерфакс, сможет полностью перейти на проектное финансирование с привлечением счетов эскроу в течение двух лет. Об этом рассказал заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин.
Он отметил, что технический процесс заключения договоров долевого участия по старой схеме финансирования завершится в следующем году, достройка объектов по ним продлится около полутора лет.
С 1 июля 2019 года российские застройщики обязаны работать по эскроу-счетам, на которых будут аккумулироваться средства граждан. Строительные компании не могут пользоваться этими деньгами до окончания работ, их будут кредитовать банки.
4. На решение проблем обманутых дольщиков направлено 14 млрд рублей
Фонд защиты прав дольщиков по итогам заседания наблюдательного совета решил достроить объекты или выплатить компенсации покупателям квартир еще в восьми регионах России. Эта структура, пишет Коммерсант, уже направила 13,9 млрд руб. на решение проблем 8 тыс. дольщиков.
На этот раз речь идет о достройке или выплате компенсаций в общей сложности по 41 дому в Саратовской, Ярославской, Ленинградской, Тамбовской, а также Калининградской, Ивановской и Оренбургской областях. Кроме того, приняты решения по проблемным домам в Чувашии. Согласно протоколу, планируется завершить строительство 21 многоквартирного дома, где приобрели квартиры более 1,4 тыс. дольщиков. Компенсации получат 920 человек 20 недостроенных домов.
5. Госдума освободила дольщиков проблемных новостроек от НДФЛ
Госдума приняла закон, который освобождает от НДФЛ любые компенсационные выплаты обманутым дольщикам и доходы граждан от продажи электроэнергии, произведенной на объектах микрогенерации, отмечает РИА Новости.
От НДФЛ будут освобождены возмещения, выплачиваемые дольщикам, не только за счет средств компенсационного фонда, но и за счет имущественных взносов из федерального или регионального бюджетов, внесенных в Фонд защиты прав дольщиков, пояснял ранее зампред комитета по бюджету и налогам Леонид Симановский. Льгота будет распространять свое действие на возмещение, полученное уже в 2019 году.
6. Росреестр обновил публичную кадастровую карту России
Росреестр обновил публичную кадастровую карту России, пишет РБК. На карте размещена информация обо всех зарегистрированных объектах недвижимости страны.
Сейчас на онлайн-карте доступна информация о 50 млн объектов недвижимости. Любой человек может найти информацию о нужном объекте, если ему присвоен кадастровый номер в ЕГРН. С помощью публичной кадастровой карты можно находить здания, охранные зоны, границы районов и областей.
Также на сайте карты можно получить выписку из ЕГРН. В ней будут указаны владелец собственности, наличие или отсутствие залога, ареста или обременения, а также история владельцев объекта, кадастровая площадь и стоимость недвижимости.
7. Сбербанк проконсультировал семьи с детьми с ограниченными возможностями
В пятницу, 13 декабря, в Культурном центре ЗИЛ в Москве состоялся V съезд родителей детей с инвалидностью. В мероприятии приняла участие команда Сбербанка.
Специалисты банка консультировали семьи по вопросам ипотечных продуктов, потребительских кредитов, а также вкладов и страховых программ. В частности, было объявлено, что Сбербанк дорабатывает ипотечную программу, которой смогут воспользоваться семьи с детьми с ограниченными возможностями в I квартале 2020 года.
Сейчас банк уже реализует программу льготной ипотеки с господдержкой для семей с детьми, ставка по которой составляет 5%. Узнать подробнее о программе можно на официальном сайте Сбербанка. Рассчитать условия кредита и подать заявку онлайн — на ДомКлик.