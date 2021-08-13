Новости недели: 6 — 13 августа 2021
- 1️⃣ Сбер выдал первую ипотеку по программе кредитования иностранных граждан
- 2️⃣ Президент РФ поручил распространить льготную ипотеку на частные дома
- 3️⃣ В Москве создана единая цифровая платформа градостроительной деятельности
- 4️⃣ «Дальневосточная ипотека» стала самой популярной на Дальнем Востоке
- 5️⃣ Названа минимальная стоимость квартир в новостройках Москвы
1️⃣ Сбер выдал первую ипотеку по программе кредитования иностранных граждан
Первый жилищный кредит для иностранных граждан от СберБанка по программе «Приобретение строящегося жилья» получил гражданин Беларуси в Санкт-Петербурге.
Взять ипотечный кредит в СберБанке могут также граждане других стран. Для этого они должны получать зарплату на карту банка и соответствовать стандартным требованиям по возрасту и стажу.
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2️⃣ Президент РФ поручил распространить льготную ипотеку на частные дома
Владимир Путин поручил Правительству совместно с Центробанком проработать возможность выдачи льготной ипотеки на строительство частных домов по типовым проектам, сообщает РБК.
В Сбере уже можно получить ипотеку по льготной ставке от 6% годовых на строительство частного дома. Построить дом по льготной ставке можно на земельном участке с помощью подрядчиков из списка. Сумма кредита зависит от региона получения ипотеки, первоначальный взнос — от 20%.
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3️⃣ В Москве создана единая цифровая платформа градостроительной деятельности
Благодаря платформе уменьшатся сроки строительства жилья, социальной и транспортной инфраструктуры, говорится в сообщении пресс-службы Правительства Москвы.
Цифровая платформа объединит всю информацию об объектах капитального строительства, будет использована в работе сервиса «Помощь при переезде в рамках программы реновации» и для формирования Московского территориального строительного каталога.
4️⃣ «Дальневосточная ипотека» стала самой популярной на Дальнем Востоке
Каждый второй ипотечный кредит, выданный на Дальнем Востоке на покупку квартиры на первичном рынке, приходится на «Дальневосточную ипотеку». Об этом сообщает Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики.
Получить «Дальневосточную ипотеку» в Сбере можно по ставке от 1% на приобретение готового жилого дома, от 1,3% годовых на строительство частного дома и от 1% на покупку квартиры в новостройке.
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5️⃣ Названа минимальная стоимость квартир в новостройках Москвы
Для покупки студии в апарт-комплексе в столице потребуется минимум 2,8 млн рублей. За последний год студии стали самым быстро дорожающим форматом массового жилья, пишет РБК.
По данным ДомКлик, сейчас средняя стоимость квадратного метра недвижимости на вторичном рынке Москвы составляет 243 000 рублей, на первичном — 308 511 рублей.