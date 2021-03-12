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Новости
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Новости недели: 5 — 12 марта 2021

Дата публикации: 12 мар 2021
Новости недели: 5 — 12 марта 2021
Содержание

1. СберБанк выдал первый в России ипотечный кредит онлайн на вторичном рынке

СберБанк выдал первый в России ипотечный кредит на покупку готового жилья без визита покупателя и продавца в банк — полностью в дистанционном формате.

Все документы участники сделки подписали усиленными квалифицированными электронными подписями.

Сейчас сервис действует в пилотном режиме в Москве. До конца 2021 года приобрести жильё на вторичном рынке онлайн смогут клиенты банка на территории всей страны.

2. Объявления ДомКлик о продаже и аренде недвижимости теперь на карте 2ГИС

2ГИС добавил на карту слой с объявлениями ДомКлик о продаже и аренде недвижимости. Объявления доступны в онлайн-версии 2ГИС, а при выборе недвижимости можно изучить район по фото и отзывам пользователей.

3. Росреестр сообщил о росте продаж новостроек в январе на 15%

В январе 2021 года россияне заключили 49 тысяч договоров долевого участия — на 15% больше, чем в первый месяц 2020-го, сообщает РБК

Число сделок с ипотекой в первый месяц 2021 года составило 204 тысяч, это на 12% больше прошлогодних результатов. Дистанционно было подано 38% заявлений — чуть больше, чем в среднем за 2020 год (37%).

4. Мишустин распорядился выдать жилищные сертификаты 5,5 тыс. семей

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о распределении жилищных сертификатов. В 2021 году их получат более 5,5 тысячи российских семей, сообщает Российская газета. Они должны быть выпущены до конца марта. На эту меру поддержки в текущем году правительство планирует направить около 14,7 миллиарда рублей.

Жилищный сертификат позволяет приобрести жилье за счет федерального бюджета. Мера поддержки предоставляется отдельным категориям нуждающихся в улучшении жилищных условий граждан.

5. Объем выдачи ипотеки в России вырос в феврале в полтора раза

В России в феврале 2021 года выдали 147 тысяч ипотечных кредитов на общую сумму 410 миллиардов рублей, что на 36% превышает показатели февраля прошлого года в количественном выражении и на 53% в денежном, пишет РИА Новости

За первых два месяца текущего года в стране выдано 242 тысячи ипотечных кредитов на 669 миллиардов рублей. Рубеж в полтриллиона рублей впервые преодолен менее чем за два месяца, раньше на это требовалось как минимум три месяца.

Подать заявку на ипотеку за 5 минут и получить решение за 1 день вы можете на ДомКлик

Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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