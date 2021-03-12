Новости недели: 5 — 12 марта 2021
- СберБанк выдал первый в России ипотечный кредит онлайн на вторичном рынке
- Объявления ДомКлик о продаже и аренде недвижимости теперь на карте 2ГИС
- Росреестр сообщил о росте продаж новостроек в январе на 15%
- Мишустин распорядился выдать жилищные сертификаты 5,5 тыс. семей
- Объем выдачи ипотеки в России вырос в феврале в полтора раза
1. СберБанк выдал первый в России ипотечный кредит онлайн на вторичном рынке
СберБанк выдал первый в России ипотечный кредит на покупку готового жилья без визита покупателя и продавца в банк — полностью в дистанционном формате.
Все документы участники сделки подписали усиленными квалифицированными электронными подписями.
Сейчас сервис действует в пилотном режиме в Москве. До конца 2021 года приобрести жильё на вторичном рынке онлайн смогут клиенты банка на территории всей страны.
2. Объявления ДомКлик о продаже и аренде недвижимости теперь на карте 2ГИС
2ГИС добавил на карту слой с объявлениями ДомКлик о продаже и аренде недвижимости. Объявления доступны в онлайн-версии 2ГИС, а при выборе недвижимости можно изучить район по фото и отзывам пользователей.
3. Росреестр сообщил о росте продаж новостроек в январе на 15%
В январе 2021 года россияне заключили 49 тысяч договоров долевого участия — на 15% больше, чем в первый месяц 2020-го, сообщает РБК.
Число сделок с ипотекой в первый месяц 2021 года составило 204 тысяч, это на 12% больше прошлогодних результатов. Дистанционно было подано 38% заявлений — чуть больше, чем в среднем за 2020 год (37%).
4. Мишустин распорядился выдать жилищные сертификаты 5,5 тыс. семей
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о распределении жилищных сертификатов. В 2021 году их получат более 5,5 тысячи российских семей, сообщает Российская газета. Они должны быть выпущены до конца марта. На эту меру поддержки в текущем году правительство планирует направить около 14,7 миллиарда рублей.
Жилищный сертификат позволяет приобрести жилье за счет федерального бюджета. Мера поддержки предоставляется отдельным категориям нуждающихся в улучшении жилищных условий граждан.
5. Объем выдачи ипотеки в России вырос в феврале в полтора раза
В России в феврале 2021 года выдали 147 тысяч ипотечных кредитов на общую сумму 410 миллиардов рублей, что на 36% превышает показатели февраля прошлого года в количественном выражении и на 53% в денежном, пишет РИА Новости.
За первых два месяца текущего года в стране выдано 242 тысячи ипотечных кредитов на 669 миллиардов рублей. Рубеж в полтриллиона рублей впервые преодолен менее чем за два месяца, раньше на это требовалось как минимум три месяца.
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