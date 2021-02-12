Новости недели: 5 — 12 февраля 2021
1. СберБанк запустил рефинансирование ипотеки на апартаменты
Рефинансировать ипотеку в СберБанке можно по ставке от 7,9% годовых — как на готовые, так и на строящиеся апартаменты от аккредитованного застройщика.
Для рефинансирования ипотеки клиентам не потребуется предоставлять справки об остатке задолженности в другом банке. Достаточно подать заявку на рефинансирование онлайн на DomClick.ru, получить решение в течение 2 дней и всего один раз приехать в банк для подписания документов.
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2. Центробанк сохранил ключевую ставку
Сегодня совет директоров Банка России решил сохранить ключевую ставку на том же уровне — 4,25% годовых, сообщается на сайте ЦБ РФ.
3. Минстрой предложил продлить жилищную госпрограмму до 2030 года
Минстрой предложил продлить государственную программу «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ» до конца 2030 года, пишет ТАСС.
Предполагается, что ее финансирование увеличится до 5 трлн рублей, а целевые показатели изменятся.
4. Объем средств на счетах эскроу вырос в 8 раз
Общий объем средств на счетах эскроу в банках в прошлом году вырос в восемь раз и по состоянию на 1 января превысил 1,19 триллиона рублей, пишет РИА Новости.
При этом 126,7 миллиарда рублей со счетов эскроу по завершенным проектам строительства уже перечислены застройщикам или направлены на погашение полученных ими кредитов на строительство объектов.
5. Минстрой создаст единый реестр нуждающихся в жилье
Минстрой создаст единый федеральный реестр граждан, которым государство обязано улучшить жилищные условия, сообщают Известия. Он будет функционировать в онлайн-режиме.
«Реестр позволит оптимально планировать расходы федерального бюджета для каждого льготника. Новый инструмент предотвратит возможные ошибки в заявках и позволит проконтролировать срок и качество исполнения государственных обязательств», — подчеркнули в ведомстве.