Новости недели: 4 — 11 сентября 2020
1ДомКлик от Сбербанка запустил проект «Открытые данные» о недвижимости
Информационный проект «Открытые данные» отображает актуальную статистику по рынку недвижимости и ипотеки России на основе собственных данных. Доступ к сервису предоставляется бесплатно.
Данные будут обновляться ежедневно для свободного использования на сайте ДомКлик.
2Минстрой поддержал продление льготной ипотеки на будущий год
Минстрой поддерживает продление программы льготной ипотеки под 6,5%, сообщает Российская газета со ссылкой на заявление министра строительства и ЖКХ Владимира Якушева.
«Результаты, которые мы на сегодняшний день видим — очень хорошие. И оценка здесь однозначная и со стороны застройщиков, и со стороны субъектов РФ. Неплохо было бы сохранить данный вид поддержки. Естественно, все будет зависеть от возможностей федерального бюджета. Но если такая возможность будет, мы, конечно, такой вид поддержки будем предлагать», — отметил министр.
Напомним, что пока оформить льготную ипотеку можно до 1 ноября 2020 года.
Получить ипотеку с господдержкой в Сбербанке со сниженной ставкой от 6,1% можно онлайн на ДомКлик.
3План восстановления экономики синхронизируют с нацпроектом по жилью
План восстановления экономики РФ будет синхронизирован с нацпроектом «Жилье и городская среда» в октябре 2020 года, пишет ТАСС.
«Работа ведется. Думаю, что мы в октябре точно этот план утвердим и распишем все наши проекты, которые касаются моего блока — строительство жилья, социальных объектов, строительство дорог», — сообщает вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
По словам Хуснуллина, сейчас идет активная работа по оценке национальных проектов. Он также отметил, что в России стоит задача не снижать темпы строительства.
4Риелторов и агентства недвижимости могут обязать проходить лицензирование
В Общественной палате РФ предложили обязать риелторов и агентства недвижимости проходить государственное лицензирование, сообщает РИА Новости.
Регулятором их деятельности могло бы стать министерство экономического развития, сообщил первый зампредседателя Комиссии ОП РФ по экспертизе общественно значимых законопроектов и иных правовых инициатив Артем Кирьянов.
Россияне смогут получить субсидию на наем социального жилья
Предлагается создать единый портал, где в режиме реального времени можно увидеть, какие есть помещения в регионе, выбрать подходящий вариант и узнать цену и размер субсидии, сообщает РБК-Недвижимость.Фонд будет предоставлять помещения наиболее нуждающимся людям только по договору найма помещений и будет управляться одним субъектом и формироваться как путем аренды, так и покупки в многоквартирных и частных домах. Наем жилья будет приравнен к рыночной стоимости, а помогать нуждающимся государство станет через субсидии.