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Новости
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Новости недели: 4 — 11 июня 2021

Дата публикации: 11 июн 2021
Новости недели: 4 — 11 июня 2021
Содержание

1️⃣ Продажи новостроек с начала года выросли на 43%

Росреестр в январе-апреле 2021 года зарегистрировал около 276,7 тысячи договоров участия в долевом строительстве — на 43% больше аналогичного периода прошлого года, сообщает РИА Новости.В апреле зарегистрировано около 87 тысяч ДДУ, что на 96% больше, чем годом ранее.

На повышение спроса оказала влияние программа господдержки и её возможное завершение. 80% кредитов на новостройки в СберБанке выдаются по этой программе.

Программа продлена ещё на год, но с 1 июля 2021 условия льготной ипотеки изменятся, и максимальная сумма кредита будет снижена.

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2️⃣ Правительство выделит 27 млрд рублей на погашение ипотеки многодетным семьям

Власти выделят дополнительно более 27 млрд рублей на программу помощи многодетным семьям в погашении ипотечных кредитов, сообщает РБК. Это позволит обеспечить своим жильем не менее 60 тысяч семей, заявил премьер-министр правительства Михаил Мишустин.

3️⃣ ЦБ повысил ключевую ставку до 5,5% годовых

Совет директоров Банка Росии принял решение в третий раз подряд повысить ключевую ставку на 0,5 п.п. Сейчас ключевая ставка составляет 5,5% годовых. 

4️⃣ Госдума расширила перечень документов для получения ипотечных каникул

Госдума приняла закон, расширяющий перечень документов, которые необходимы для получения ипотечных каникул заемщиками, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, пишет РИА Новости.В этот перечень включаются справка о полученных человеком доходах и удержанных суммах налога, справка о состоянии расчетов по налогу на профессиональный доход, а также книги учета доходов и расходов для предпринимателей.

5️⃣ Почти 60 тысяч россиян переселили из аварийного жилья 

Почти 60 тысяч россиян переселены с начала года из аварийного жилья, общая площадь расселенного жилья составила более 1 млн кв. м, пишет ТАСС. Таким образом, план 2021 года уже выполнен наполовину, сообщила в пресс-служба вице-премьера Марата Хуснуллина.

Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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