Новости недели: 4 — 11 февраля 2022
- 1️⃣ Сбер и «КВС» снизили ставку по ипотеке до 0,01% в рамках партнерской программы
- 2️⃣ ЦБ РФ повысил ключевую ставку до 9,5%
- 3️⃣ Апартаменты вновь хотят приравнять к жилой недвижимости
- 4️⃣ Ипотеку с господдержкой взяли 40 тысяч семей с начала года
- 5️⃣ Названа средняя цена дома у побережья Черного моря
- 6️⃣ Продажи в новостройках в России за 2021 год выросли на 17%
1️⃣ Сбер и «КВС» снизили ставку по ипотеке до 0,01% в рамках партнерской программы
СберБанк и компания «КВС» представили новую ипотечную программу со ставкой 0,01% на первый год кредитования.
Эксклюзивное предложение действует для покупателей квартир в Олимпийских кварталах «ЮгТаун» (Пушкинский район Санкт-Петербурга) и ЖК «Ясно.Янино» (Ленинградская область).
2️⃣ ЦБ РФ повысил ключевую ставку до 9,5%
Совет директоров Банка России на первом в этом году заседании повысил ключевую ставку на 1 п. п. — до 9,5% годовых. Об этом сообщает пресс-служба ЦБ РФ.
3️⃣ Апартаменты вновь хотят приравнять к жилой недвижимости
В Совете Федераций предложили приравнять к жилью уже построенные апарт-комплексы, депутаты эту идею не разделяют, пишет РБК.
Сейчас в Госдуме находится документ, который должен определить статус апартаментов, которые будут строиться в будущем.
4️⃣ Ипотеку с господдержкой взяли 40 тысяч семей с начала года
Речь идет о льготной, семейной и дальневосточной ипотеках, а также выплатах в 450 тыс. рублей многодетным ипотечным заемщикам. Об этом сообщает пресс-служба оператора ипотечных программ с господдержкой ДОМ.РФ.
Напомним, на Домклик можно оформить ипотеку с господдержкой по ставке от 4,7% годовых.
5️⃣ Названа средняя цена дома у побережья Черного моря
По данным Домклик, средняя стоимость готового дома в хорошей локации на побережье Черного моря составляет 15 млн рублей.
При этом самые доступные варианты можно найти на берегу Азовского моря в Ейске. Средний бюджет покупки здесь составляет 5 млн рублей.
6️⃣ Продажи в новостройках в России за 2021 год выросли на 17%
Почти 900 тыс. сделок зарегистрировано на первичном рынке недвижимости России в 2021 году, сообщает пресс-служба Росреестра. Это на 17% превышает показатель предыдущего года.
Больше всего сделок с недвижимостью в новостройках было заключено в Москве (144 тыс.), Московской области (116,3 тыс.), Санкт-Петербурге (75,8 тыс.), Краснодарском крае (70,7 тыс.) и Свердловской области (32,4 тыс.).