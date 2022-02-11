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Новости
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Новости недели: 4 — 11 февраля 2022

Дата публикации: 11 фев 2022
Новости недели: 4 — 11 февраля 2022
Содержание

1️⃣ Сбер и «КВС» снизили ставку по ипотеке до 0,01% в рамках партнерской программы

СберБанк и компания «КВС» представили новую ипотечную программу со ставкой 0,01% на первый год кредитования.

Эксклюзивное предложение действует для покупателей квартир в Олимпийских кварталах «ЮгТаун» (Пушкинский район Санкт-Петербурга) и ЖК «Ясно.Янино» (Ленинградская область).

Выбрать квартиру от «КВС»

2️⃣ ЦБ РФ повысил ключевую ставку до 9,5%

Совет директоров Банка России на первом в этом году заседании повысил ключевую ставку на 1 п. п. — до 9,5% годовых. Об этом сообщает пресс-служба ЦБ РФ.

3️⃣ Апартаменты вновь хотят приравнять к жилой недвижимости

В Совете Федераций предложили приравнять к жилью уже построенные апарт-комплексы, депутаты эту идею не разделяют, пишет РБК.

Сейчас в Госдуме находится документ, который должен определить статус апартаментов, которые будут строиться в будущем.

Найти апартаменты

4️⃣ Ипотеку с господдержкой взяли 40 тысяч семей с начала года

Речь идет о льготной, семейной и дальневосточной ипотеках, а также выплатах в 450 тыс. рублей многодетным ипотечным заемщикам. Об этом сообщает пресс-служба оператора ипотечных программ с господдержкой ДОМ.РФ.

Напомним, на Домклик можно оформить ипотеку с господдержкой по ставке от 4,7% годовых.

Выбрать ипотечную программу

5️⃣ Названа средняя цена дома у побережья Черного моря

По данным Домклик, средняя стоимость готового дома в хорошей локации на побережье Черного моря составляет 15 млн рублей. 

При этом самые доступные варианты можно найти на берегу Азовского моря в Ейске. Средний бюджет покупки здесь составляет 5 млн рублей.

Найти дом у моря

6️⃣ Продажи в новостройках в России за 2021 год выросли на 17%

Почти 900 тыс. сделок зарегистрировано на первичном рынке недвижимости России в 2021 году, сообщает пресс-служба Росреестра. Это на 17% превышает показатель предыдущего года. 

Больше всего сделок с недвижимостью в новостройках было заключено в Москве (144 тыс.), Московской области (116,3 тыс.), Санкт-Петербурге (75,8 тыс.), Краснодарском крае (70,7 тыс.) и Свердловской области (32,4 тыс.). 

Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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