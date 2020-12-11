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Новости
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Новости недели: 4 — 11 декабря 2020

Дата публикации: 11 дек 2020
Новости недели: 4 — 11 декабря 2020
Содержание

1. СберБанк снова принимает заявки по программе «Сельская ипотека» по ставке от 2,7% годовых

СберБанк возобновил прием заявок по программе «Сельская ипотека». Ставка в рамках программы составляет 3% годовых, а при регистрации сделки в электронном виде снижается до 2,7% годовых.

Подать заявку по льготной программе можно до 31 декабря 2022 года.

Оформить «Сельскую ипотеку» и найти жилье можно онлайн на DomClick.ru

2. Банк России готовит программу развития жилищных накоплений

Банк России готовит проект программы развития жилищных накоплений для граждан, которые хотели бы накопить средства для первоначального взноса на ипотеку, пишет РИА Новости.«Мы готовим сейчас и надеемся, что он будет поддержан, проект развития жилищных накоплений, когда человек накапливает деньги на первоначальный взнос на специальном банковском счете, а условия будущего ипотечного займа фиксируются сразу» — сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

3. Дачная амнистия продлена до марта 2026 года

Президент России Владимир Путин подписал закон о продлении до 1 марта 2026 года дачной амнистии и распространении действия данного упрощенного порядка на участки под индивидуальное жилищное строительство, сообщает ТАСС.

Оформление прав будет осуществляться при наличии права на земельный участок, на основании технического плана и декларации, составленной правообладателем.

4. В Госдуму внесен проект расширения льгот по ипотеке для многодетных

Правительство внесло в Госдуму законопроект, расширяющий условия программы софинансирования ипотеки для многодетных семей, рассказывает Коммерсант. Льготы предлагается распространить на покупку недостроенного дома, а также при покупке жилья с ремонтом или неотделимыми улучшениями.

Изменения в закон предлагается распространить в том числе на ипотеку, взятую до вступления поправок в силу. Также программу предлагается распространить на кредиты на строительство дома.

5. Владимир Путин подписал закон о досрочном оформлении земли в ДФО при ипотеке

Президент России подписал федеральный закон о досрочном предоставлении земельных участков на Дальнем Востоке в собственность гражданам при ипотеке, сообщает РИА Новости

«Мы рады предоставить возможность нашим клиентам получить Дальневосточную ипотеку с оформлением в залог "дальневосточного гектара". Уверены, что упрощенная схема кредитования и возможность оформить ипотеку СберБанка онлайн позволят ещё большему числу россиян быстрее обзавестись собственным жильем на льготных условиях» — подчеркнул Николай Васев, вице-президент, директор дивизиона «ДомКлик».

Оформить «Дальневосточную ипотеку» по ставке от 1,7% годовых можно онлайн на ДомКлик

Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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