Новости недели: 31 января — 7 февраля 2020
1. Банк России снизил ключевую ставку до 6%
Банк России снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов — с 6,25% до 6% годовых. В прошлом году регулятор пять раз снижал ставку, пишет Коммерсант.
Отмечается, что замедление инфляции в России происходит быстрее прогнозов. Темпы роста отечественной экономики увеличились во втором полугодии прошлого года. Вместе с тем, сохраняются риски замедления мировой экономики.
Последний раз ЦБ снижал ключевую ставку 13 декабря, также на 25 базисных пунктов.
2. Сбербанк заключил 58% ипотечных договоров по «Дальневосточной ипотеке»
Сбербанк заключил 58% ипотечных договоров от общего объема сделок в России по программе «Дальневосточная ипотека». Об этом сообщило Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке.
С момента запуска программы было заключено более 900 кредитных договоров Сбербанка на общую сумму более 3,1 млрд рублей.
В рамках программы «Дальневосточная ипотека» с госсубсидированием жители Дальнего Востока смогут получить ипотечный кредит по ставке 2%. Максимальный срок кредита составит 20 лет, сумма кредита — до 6 млн рублей, размер первоначального взноса — 20%.
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3. Законопроект о статусе апартаментов будет скорректирован в 2020 году
Концепция законопроекта о статусе апартаментов в России будет изменена, пишет Интерфакс. Об этом журналистам рассказал замглавы Минстроя России Никита Стасишин.
«Мы сейчас обсуждаем немного иной, но абсолютно правильный посыл, что надо сделать с апартаментами. У нас была одна концепция законопроекта, сейчас она немного откорректирована с учетом вводных, полученных от руководства», — сказал Стасишин. Он подчеркнул, что закон о статусе апартаментов должен быть принят до конца этого года.
В законопроекте вводится понятие апартаментов и рассматриваются вопросы оплаты коммунальных услуг. Также предлагается установить правовой механизм перевода нежилых помещений, используемых для постоянного проживания граждан, в апартаменты.
4. Минстрой планирует увеличить объем строящегося жилья на 50%
По прогнозу Минстроя за два года объем строящегося жилья в России должен увеличиться на 50 – 60 млн кв. м. Об этом сообщает РИА Новости.
Издание отмечает, что сейчас в стадии строительства находится 102,8 млн кв. м жилой недвижимости. Замглавы Минстроя РФ Никита Стасишин отметил, что к 2022 году эта цифра должна увеличиться примерно в полтора раза.
Ранее сообщалось, что Минстрой России завершил разработку подпрограммы по модернизации объектов коммунального хозяйства с износом более 60% и отобрал пять пилотных регионов для ее реализации.
5. Власти Башкирии планируют выдавать сельскую ипотеку по ставке 0,1%
Льготную ипотеку на покупку и строительство жилья в сельской местности в Башкирии под 0,1% начнут выдавать с конца февраля 2020 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление министра сельского хозяйства республики Ильшата Фазрахманова.
Механизм льготной сельской ипотеки под 3% годовых заработал в России с 1 января, объем ее финансирования из бюджета РФ в 2020 году составит 1 млрд рублей. У регионов есть возможность софинансирования предусмотренной ставки для ее снижения до 0,1%.