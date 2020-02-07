Мы используем файлы cookie.
Сколько стоит ваша квартира?Узнайте в разделе Моя недвижимостьИзображение оценки
Реклама
Москва
Партнерам
Разместить объявление
Войти или зарегистрироваться
Москва
Изменить
Покупка
Аренда
Новостройки
Построить дом
Ипотека
Услуги
Журнал
Риелторы
Скачать приложение
Скачать
Новости
4 мин
26K

Новости недели: 31 января — 7 февраля 2020

Дата публикации: 07 фев 2020
Новости недели: 31 января — 7 февраля 2020

1. Банк России снизил ключевую ставку до 6%

Банк России снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов — с 6,25% до 6% годовых. В прошлом году регулятор пять раз снижал ставку, пишет Коммерсант.

Отмечается, что замедление инфляции в России происходит быстрее прогнозов. Темпы роста отечественной экономики увеличились во втором полугодии прошлого года. Вместе с тем, сохраняются риски замедления мировой экономики.

Последний раз ЦБ снижал ключевую ставку 13 декабря, также на 25 базисных пунктов.

2. Сбербанк заключил 58% ипотечных договоров по «Дальневосточной ипотеке»

Сбербанк заключил 58% ипотечных договоров от общего объема сделок в России по программе «Дальневосточная ипотека». Об этом сообщило Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке.

С момента запуска программы было заключено более 900 кредитных договоров Сбербанка на общую сумму более 3,1 млрд рублей.

В рамках программы «Дальневосточная ипотека» с госсубсидированием жители Дальнего Востока смогут получить ипотечный кредит по ставке 2%. Максимальный срок кредита составит 20 лет, сумма кредита — до 6 млн рублей, размер первоначального взноса — 20%.

Подать заявку на Дальневосточную ипотеку под 2% годовых можно онлайн на DomClick.ru.

3. Законопроект о статусе апартаментов будет скорректирован в 2020 году

Концепция законопроекта о статусе апартаментов в России будет изменена, пишет Интерфакс. Об этом журналистам рассказал замглавы Минстроя России Никита Стасишин.

«Мы сейчас обсуждаем немного иной, но абсолютно правильный посыл, что надо сделать с апартаментами. У нас была одна концепция законопроекта, сейчас она немного откорректирована с учетом вводных, полученных от руководства», — сказал Стасишин. Он подчеркнул, что закон о статусе апартаментов должен быть принят до конца этого года.

В законопроекте вводится понятие апартаментов и рассматриваются вопросы оплаты коммунальных услуг. Также предлагается установить правовой механизм перевода нежилых помещений, используемых для постоянного проживания граждан, в апартаменты.

4. Минстрой планирует увеличить объем строящегося жилья на 50%

По прогнозу Минстроя за два года объем строящегося жилья в России должен увеличиться на 50 – 60 млн кв. м. Об этом сообщает РИА Новости.

Издание отмечает, что сейчас в стадии строительства находится 102,8 млн кв. м жилой недвижимости. Замглавы Минстроя РФ Никита Стасишин отметил, что к 2022 году эта цифра должна увеличиться примерно в полтора раза.

Ранее сообщалось, что Минстрой России завершил разработку подпрограммы по модернизации объектов коммунального хозяйства с износом более 60% и отобрал пять пилотных регионов для ее реализации.

5. Власти Башкирии планируют выдавать сельскую ипотеку по ставке 0,1%

Льготную ипотеку на покупку и строительство жилья в сельской местности в Башкирии под 0,1% начнут выдавать с конца февраля 2020 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление министра сельского хозяйства республики Ильшата Фазрахманова.

Механизм льготной сельской ипотеки под 3% годовых заработал в России с 1 января, объем ее финансирования из бюджета РФ в 2020 году составит 1 млрд рублей. У регионов есть возможность софинансирования предусмотренной ставки для ее снижения до 0,1%.

Главное о недвижимости

Новости недели: 24 — 31 января 2020 

Новости недели: 17 — 24 января 2020

Новости недели: 10 — 17 января 2020

Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
Актуальное
Как меняются цены на новостройки и вторичное жилье: исследование Домклик и Центра финансовой аналитики
вчера 18:00
751
Главное за неделю с 9 по 13 декабря 2024 года
вчера 16:30
1K
Задачи по расселению аварийных домов выполнили почти 80 регионов РФ
вчера 13:03
112
Топ-7 ЖК Москвы и области: выбор реальных покупателей
вчера 13:00
607
Письмо

Рассылка журнала

Главное за неделю в одном письме — более 1 млн человек уже подписались

Телеграм-канал Домклик

Будьте в курсе новостей недвижимости и ипотеки
Телеграм-канал Домклик
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Участие в опросах
Перейти в канал