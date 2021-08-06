Новости недели: 30 июля — 6 августа 2021
- 1️⃣ Сбер снизил ставки по ипотеке на новостройки стоимостью от 12 млн рублей
- 2️⃣ Сбер снизил ставки на кредит наличными под залог недвижимости на 1,2%
- 3️⃣ Сбер снизил первоначальный взнос на ипотеку по двум документам до 20%
- 4️⃣ Доля электронной ипотеки в России достигла почти 50%
- 5️⃣ В России расширят область применения «дачной амнистии»
1️⃣ Сбер снизил ставки по ипотеке на новостройки стоимостью от 12 млн рублей
СберБанк запустил в Москве специальное предложение по ипотечным кредитам от 12 млн рублей на жилье в новостройках. Кредит по ставке от 7,4% годовых можно получить для покупки квартиры, жилого дома или иного жилого помещения в аккредитованном банком строящемся комплексе.
Оформить ипотеку можно в любом офисе Сбера в Москве, при этом недвижимость может находиться в любом регионе России. Максимальная сумма кредита — 60 млн рублей, максимальный срок — 30 лет. Первоначальный взнос — от 20%.
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2️⃣ Сбер снизил ставки на кредит наличными под залог недвижимости на 1,2%
СберБанк снизил ставки по программе «Нецелевой кредит под залог недвижимости». Теперь зарплатные клиенты банка могут получить наличные под залог недвижимости на любые цели по ставке от 9,2%. Для остальных клиентов ставка составит от 9,7%.
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3️⃣ Сбер снизил первоначальный взнос на ипотеку по двум документам до 20%
СберБанк снизил первоначальный взнос в рамках особого условия «Жилищный кредит по двум документам». Теперь минимальный первоначальный взнос составляет 20% от стоимости недвижимости.
Для подачи заявки на ипотеку понадобится всего два документа — паспорт и любой документ из списка: СНИЛС, водительское удостоверение, загранпаспорт, военный билет, удостоверение личности военнослужащего, удостоверение личности сотрудника федеральных органов власти.
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4️⃣ Доля электронной ипотеки в России достигла почти 50%
Руководитель Росреестра Олег Скуфинский рассказал, что электронная ипотека по отношению к январю 2020 года выросла в пять раз и составляет уже почти 50%, пишет ТАСС.
«До конца года мы планируем обеспечить этот показатель на уровне 60%» — прокомментировал Скуфинский.
В СберБанке 90% сделок с недвижимостью регистрируются в электронном виде. Зарегистрировать право собственности без посещения МФЦ и Росреестра можно на ДомКлик. Весь процесс происходит в банке — за один визит.
5️⃣ В России расширят область применения «дачной амнистии»
Подготовленный Росреестром законопроект позволит оформлять в собственность недвижимость, находящуюся в пожизненно наследуемом владении и постоянном бессрочном пользовании, сообщает РИА Новости.
Документ даст возможность не только переоформить документы старого образца, но и легализовать уже построенные жилые дома, на которые документы отсутствуют.
Кроме того, законопроект предусматривает сохранение только одного порядка оформления прав на земли и объекты капитального строительства — через МФЦ. Также документ предусматривает снятие с граждан необходимости доказывать в суде владение землей, право на которую возникло до 1998 года, в существующих границах в течение 15 лет.