Новости недели: 30 августа — 6 сентября 2019
1. Сбербанк готов участвовать в программе льготной ипотеки под 2% на Дальнем Востоке
Президент России Владимир Путин предложил запустить на Дальнем Востоке специальную ипотечную программу на покупку жилья под 2%.
Сбербанк участвует в рабочей группе по разработке данной программы. Как только будет согласована схема кредитования, банк сможет анонсировать планируемую дату запуска.
Взять ипотеку под 2% можно будет на покупку нового жилья или строительство индивидуального жилья на «дальневосточном гектаре». Программа будет действовать в течение пяти лет. По словам Путина, власти пока не собираются распространять ее на другие регионы.
2. ЦБ снизил ключевую ставку до значения 2014 года
Банк России снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, с 7,25% до 7% годовых, сообщает РБК. В последний раз она достигала такого значения в марте 2014 года (тогда ее повысили с 5,5% до 7%).
Решение ЦБ — третье смягчение денежно-кредитной политики с начала года, которое, в свою очередь, приведет к снижению банковских ставок, в том числе по ипотечным кредитам. Так, по прогнозам экспертов, к концу ноября текущего года средняя ипотечная ставка в России может снизиться до 9,5%, а к следующему году — до 8,5–9%.
3. Запущен онлайн-сервис выдачи сведений из ЕГРН
Федеральная кадастровая палата официально запустила сервис по выдаче сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) — пишут «Известия». В пилотном режиме он заработал для объектов недвижимости 51 региона.
«Выписки из ЕГРН могут потребоваться гражданам при проведении различных сделок с недвижимостью. Например, когда необходимо проверить объект перед покупкой, уточнить собственников, проанализировать возможные ограничения и обременения», — пояснил глава Федеральной кадастровой палаты Парвиз Тухтасунов.
Сейчас в соответствии с законодательством выдавать сведения об объектах недвижимости Федеральная кадастровая палата должна в течение трех суток. Сервис позволил сократить время выдачи до нескольких минут.
4. В России могут появиться новостройки из дерева
В ближайшем будущем в России могут появиться целые кварталы из многоквартирных домов, построенных из дерева — сообщает «Российская газета». По мнению экспертов минстроя, жить в них не только полезно для здоровья, но и дешево.
В России много лесов, ресурсы которых можно было бы использовать в строительстве рациональнее, уверен директор департамента градостроительной деятельности и архитектуры минстроя Андрей Белюченко.
«Необходимость поддержки деревянного домостроения также обусловлена и растущей потребностью россиян жить в комфортной среде обитания и высокими российскими и международными стандартами по теплоэффективности и экологичности зданий», — пояснил он.
5. Названы крупнейшие застройщики по объемам ввода жилья в России
В 2019 году московская группа «ПИК» оказалась лидером по объемам ввода жилья в России с показателем 1 млн «квадратов» (28 ЖК). Об этом пишет РБК.
На втором месте еще один столичный застройщик — «Самолет-Девелопмент», который построил пять жилых комплексов площадью 353,6 кв. м.
Бронза у ставропольской группы компаний «ЮгСтройИнвест» (шесть ЖК площадью 275,2 тыс. кв. м).