Новости недели: 30 апреля — 14 мая 2021
- 1️⃣ Господдержка для семей с детьми расширена на строительство частных домов
- 2️⃣ ДомКлик зафиксировал рост спроса на ипотеку на дачные дома
- 3️⃣ Решение о продлении программы «Господдержка 2020» примут в июне
- 4️⃣ Банк России назвал самые популярные регионы для ипотеки
- 5️⃣ Госдума обязала банки указывать причину отказа в ипотечных каникулах
1️⃣ Господдержка для семей с детьми расширена на строительство частных домов
Льготная ставка в СберБанке на строительство частного дома теперь составляет 5,3% годовых и фиксируется на весь срок кредитования — до 30 лет.
Программа действует для семей, у которых в период с 1 января 2018 года до 1 марта 2023 года родился второй или последующий ребенок, а также для семей, в которых есть ребенок с инвалидностью.
Рассчитать ипотеку для семей с детьми
2️⃣ ДомКлик зафиксировал рост спроса на ипотеку на дачные дома
По данным ДомКлик, за январь-апрель 2021 года Сбер оформил в 3,5 раза больше ипотечных кредитов на загородную недвижимость и земельные участки, чем за аналогичный период прошлого года: свыше 2,5 тыс. против 724.
Средняя стоимость дачного дома в целом по России составляет 3,1 млн рублей. Ипотечные ставки находятся в районе 8%.
Рассчитать ипотеку на загородную недвижимость
3️⃣ Решение о продлении программы «Господдержка 2020» примут в июне
Решение об условиях дальнейшей работы льготных ипотечных программ будет принято правительством в середине июня после рассмотрения результатов по всем регионам, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
Он уточнил, что тема льготной ипотеки будет обсуждаться правительством, в котором есть разные подходы к вопросу, пишет Интерфакс.
Рассчитать ипотеку с господдержкой
4️⃣ Банк России назвал самые популярные регионы для ипотеки
По данным ЦБ, больше всего ипотечных кредитов в марте было взято в Москве (13,2 тыс.), Московской области (10,2 тыс.), Санкт-Петербурге (8,4 тыс.), Тюменской (7,4 тыс.) и Свердловской областях (6,4 тыс.), пишет РИА Новости.Жители Башкирии в марте оформили 6,4 тыс. ипотечных кредитов, Татарстана — 6,3 тыс. В Краснодарском крае за первый месяц весны было взято 5,8 тыс. кредитов, в Новосибирской области — 5 тыс. На десятом месте расположилась Челябинская область, в которой банки выдали лишь на четыре кредита меньше, чем в Новосибирской области.
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5️⃣ Госдума обязала банки указывать причину отказа в ипотечных каникулах
Действующее законодательство позволяет заемщикам в сложной жизненной ситуации приостанавливать выплаты по ипотеке или снижать размеры регулярных платежей на срок до полугода.Но, по словам депутата Натальи Костенко, банки нередко отказывают заемщикам в предоставлении ипотечных каникул без должных оснований. Принятый закон позволит прекратить практику необоснованных отказов, сообщает Российская Газета.