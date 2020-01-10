Новости недели: 3 — 10 января 2020
1. Именной капитал «Семья» в Ульяновской области стали тратить на ипотеку
В Ульяновской области после изменения в региональном законодательстве более чем в 8 раз выросло число семей, которые направили именной капитал «Семья» на погашение ипотечных кредитов. Об этом сообщает Regnum со ссылкой на областное министерство семейной, демографической политики и социального благополучия.
В 2019 году в регионе упростились условия реализации материнского капитала. Если ранее средства можно было направить на погашение ипотеки, если обеспеченность не превышала 12 кв. м жилья на одного члена семьи, то с 1 июля 2019 года это ограничение было снято.
2. ЦБ может выпустить правила по решению проблемных ситуаций с ипотечными каникулами
Банк России планирует разработать предложения по решению проблемных ситуаций, связанных с предоставлением ипотечных каникул, пишет ТАСС. Закон, который дает право заемщикам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, воспользоваться так называемыми ипотечными каникулами, вступил в силу в России 31 июля 2019 года.
«В настоящее время Банк России обобщает информацию, получаемую из обращений граждан, а также от кредиторов в целях анализа правоприменительной практики для выработки предложений о возможных путях решения возникающих сложностей при реализации требований закона о предоставлении ипотечных каникул», — отметили в Банке России.
3. Ввод жилья впервые с 2015 года начал расти
2019 год стал для жилищного строительства переломным — ввод жилья впервые с 2015 года начал расти, пишет Коммерсант. Во многом, однако, это было обеспечено частным сектором, а рост строительства многоквартирных домов по-прежнему вызывает сомнения.
Отрасль в целом с учетом нежилого строительства остается в состоянии стагнации и пока признаков роста не подает. Впрочем, как показал уходящий год, ситуация может быстро измениться: запланированный на начало 2020 года бум госинвестиций в рамках нацпроектов может легко перекрыть прошлогодний рекорд.
4. За завышение стоимости услуг ЖКХ будут штрафовать
Правительство предлагает штрафовать ресурсоснабжающие организации за превышение стоимости услуг ЖКХ. Такую поправку в статью 157 Жилищного кодекса РФ кабмин внесет на рассмотрение парламента в сентябре, отмечают Известия.
Законопроект поручено подготовить Минстрою, который представит его в кабмин уже в марте этого года. Нововведение в законодательство готовы поддержать как в профильном комитете Госдумы, так и во всех фракциях. Депутаты считают, что проблема завышенных цен на услуги ЖКХ очень актуальна для многих российских регионов.
5. В России вводится налоговый вычет, уменьшающий земельный налог
В 2020 году в России начинает действовать налоговый вычет, уменьшающий земельный налог на кадастровую стоимость 600 кв. м по одному земельному участку для предпенсионеров. Раньше, пишет Российская газета, на него имели право только пенсионеры.
Также в силу вступает федеральная льгота, освобождающая предпенсионеров от уплаты налога на имущество в отношении одного объекта определенного вида — жилого дома, квартиры, комнаты, гаража. Условие — недвижимость не должна использоваться в предпринимательской деятельности, уточняется в сообщении Федеральной налоговой службы.