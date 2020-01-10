Мы используем файлы cookie.
Сколько стоит ваша квартира?Узнайте в разделе Моя недвижимостьИзображение оценки
Реклама
Москва
Партнерам
Разместить объявление
Войти или зарегистрироваться
Москва
Изменить
Покупка
Аренда
Новостройки
Построить дом
Ипотека
Услуги
Журнал
Риелторы
Скачать приложение
Скачать

Новости недели: 3 — 10 января 2020

Новости
Дата публикации: 10 янв 2020
30K
Новости недели: 3 — 10 января 2020

1. Именной капитал «Семья» в Ульяновской области стали тратить на ипотеку

В Ульяновской области после изменения в региональном законодательстве более чем в 8 раз выросло число семей, которые направили именной капитал «Семья» на погашение ипотечных кредитов. Об этом сообщает Regnum со ссылкой на областное министерство семейной, демографической политики и социального благополучия.

В 2019 году в регионе упростились условия реализации материнского капитала. Если ранее средства можно было направить на погашение ипотеки, если обеспеченность не превышала 12 кв. м жилья на одного члена семьи, то с 1 июля 2019 года это ограничение было снято.

2. ЦБ может выпустить правила по решению проблемных ситуаций с ипотечными каникулами

Банк России планирует разработать предложения по решению проблемных ситуаций, связанных с предоставлением ипотечных каникул, пишет ТАСС. Закон, который дает право заемщикам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, воспользоваться так называемыми ипотечными каникулами, вступил в силу в России 31 июля 2019 года.

«В настоящее время Банк России обобщает информацию, получаемую из обращений граждан, а также от кредиторов в целях анализа правоприменительной практики для выработки предложений о возможных путях решения возникающих сложностей при реализации требований закона о предоставлении ипотечных каникул», — отметили в Банке России.

3. Ввод жилья впервые с 2015 года начал расти

2019 год стал для жилищного строительства переломным — ввод жилья впервые с 2015 года начал расти, пишет Коммерсант. Во многом, однако, это было обеспечено частным сектором, а рост строительства многоквартирных домов по-прежнему вызывает сомнения.

Отрасль в целом с учетом нежилого строительства остается в состоянии стагнации и пока признаков роста не подает. Впрочем, как показал уходящий год, ситуация может быстро измениться: запланированный на начало 2020 года бум госинвестиций в рамках нацпроектов может легко перекрыть прошлогодний рекорд.

4. За завышение стоимости услуг ЖКХ будут штрафовать

Правительство предлагает штрафовать ресурсоснабжающие организации за превышение стоимости услуг ЖКХ. Такую поправку в статью 157 Жилищного кодекса РФ кабмин внесет на рассмотрение парламента в сентябре, отмечают Известия.

Законопроект поручено подготовить Минстрою, который представит его в кабмин уже в марте этого года. Нововведение в законодательство готовы поддержать как в профильном комитете Госдумы, так и во всех фракциях. Депутаты считают, что проблема завышенных цен на услуги ЖКХ очень актуальна для многих российских регионов.

5. В России вводится налоговый вычет, уменьшающий земельный налог

В 2020 году в России начинает действовать налоговый вычет, уменьшающий земельный налог на кадастровую стоимость 600 кв. м по одному земельному участку для предпенсионеров. Раньше, пишет Российская газета, на него имели право только пенсионеры.

Также в силу вступает федеральная льгота, освобождающая предпенсионеров от уплаты налога на имущество в отношении одного объекта определенного вида — жилого дома, квартиры, комнаты, гаража. Условие — недвижимость не должна использоваться в предпринимательской деятельности, уточняется в сообщении Федеральной налоговой службы.

Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
Актуальное
Большинство россиян заявили о необходимости ремонта в своем жилье
сегодня 10:00
82
Почти половина россиян ничего не слышали о ключевой ставке — опрос
вчера 10:00
414
Главное за неделю со 2 по 6 декабря 2024 года
06 дек 2024
6K
Исследование Домклик: к ноябрю процент льготной ипотеки стабилизировался на уровне 40-50%
06 дек 2024
1K
Письмо

Рассылка журнала

Главное за неделю в одном письме — более 1 млн человек уже подписались

Телеграм-канал Домклик

Будьте в курсе новостей недвижимости и ипотеки
Телеграм-канал Домклик
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Перейти в канал