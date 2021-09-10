Новости недели: 3 — 10 сентября 2021
- 1️⃣ СберБанк списал долг по ипотеке для 115 тысяч многодетных заемщиков
- 2️⃣ Центробанк повысил ключевую ставку
- 3️⃣ СберБанк рассказал о спросе на льготную программу ипотеки на ИЖС
- 4️⃣ Минстрой планирует увеличить норматив стоимости жилья
- 5️⃣ Росреестр зафиксировал 36% рост числа сделок по ипотеке за первые 7 месяцев 2021 года
1️⃣ СберБанк списал долг по ипотеке для 115 тысяч многодетных заемщиков
Почти 115 тыс. ипотечных заемщиков Сбера из числа многодетных семей списан долг по ипотеке в рамках программы, по которой государство выделяет до 450 тыс. рублей на погашение части долга по кредиту.
Программа рассчитана на семьи, в которых с 1 января 2019 по 31 декабря 2022 года родился третий и последующие дети, и действует с сентября 2019 года.
Как получить 450 000 рублей на погашение ипотеки многодетным семьям
2️⃣ Центробанк повысил ключевую ставку
Банка России принял решение повысить ключевую ставку на 25 б.п., до 6,75% годовых, говорится в пресс-релизе регулятора. Это пятое повышение ключевой ставки за текущий год.
При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России допускает возможность дальнейших повышений ключевой ставки на ближайших заседаниях.
3️⃣ СберБанк рассказал о спросе на льготную программу ипотеки на ИЖС
Порядка 1,5 тыс. россиян подали заявки в СберБанк на оформление ипотеки на строительство индивидуального дома от 6% в рамках льготной программы с начала июля этого года.
Ставку субсидирует Институт развития в жилищной сфере ДОМ.РФ. Срок действия программы — до 1 октября 2021 года.
Рассчитать ипотеку на строительство дома
4️⃣ Минстрой планирует увеличить норматив стоимости жилья
В Москве норматив вырастет до 134,4 тыс. рублей, в Московской области — до 74,7 тыс. рублей.
Показатель средней рыночной стоимости рассчитывается для социальных выплат для всех категорий граждан, которым они предоставляются на приобретение или строительство жилья, сообщает РБК со ссылкой на портал проектов нормативных правовых актов.
Проверить среднюю рыночную стоимость квадратного метра в своем регионе
5️⃣ Росреестр зафиксировал 36% рост числа сделок по ипотеке за первые 7 месяцев 2021 года
Общее количество жилищных кредитов, зарегистрированных с января по июль 2021 года, составило 2,2 млн. В прошлом году показатель был равен 1,6 млн.
Регионами-лидерами по жилищному кредитованию стали Московская область, Москва и Краснодарский край, пишет «Интерфакс».