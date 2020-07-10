Новости недели: 3 — 10 июля 2020
1. Сбербанк снизил ставки по ипотеке на 0,5 п.п.
Купить квартиру в новостройке по программе господдержки для семей с детьми в ипотеку теперь можно со ставкой от 1,2%, а по программе «Господдержка 2020» — от 2,6% годовых с учетом скидки от застройщика в первые 2 года кредитования.
Минимальная ставка на покупку квартиры в новостройке — от 4,1% годовых в первые 2 года кредитования в рамках специальной программы с застройщиками.
Минимальная ставка на приобретение готового жилья в ипотеку — 7,3% годовых с учетом специальных условий при покупке квартиры на ДомКлик и электронной регистрации сделки.
Выбрать недвижимость и подать заявку на ипотеку Сбербанка можно онлайн на DomClick.ru.
2. Сбербанк увеличил сумму кредита по программе ипотеки «Господдержка 2020»
Теперь в рамках программы можно оформить ипотечный кредит на сумму до 12 млн рублей в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области и до 6 млн рублей — в других регионах России.
Процентная ставка по программе ипотеки «Господдержка 2020» составляет 6,4%, а при использовании сервиса «Электронная регистрация» — 6,1% годовых. Подробные условия можно найти здесь.
3. Переход семей с детьми на выгодную ипотеку будет упрощен
Законопроект об этом принят Госдумой в чтении, сообщает ТАСС. Законопроект предусматривает, что жилье, приобретенное с использованием маткапитала, оформляется в собственность родителей и детей с определением размера долей по соглашению в течение шести месяцев после полной выплаты кредита.
Также больше не нужно будет получать согласие органов опеки на передачу жилья в залог новому кредитору в случае рефинансирования ипотеки, на погашение которой был направлен маткапитал.
4. Совет Федерации одобрил закон о защите прав дольщиков
Документ допускает в случае банкротства девелопера возможность использовать средства компенсационного фонда для выплат всем пострадавшим участникам долевого строительства, в том числе членам жилищно-строительных кооперативов.
Согласно закону, остаются только два признака для исключения долгостроев из реестра проблемных объектов — ввод в эксплуатацию или выплата компенсации по данному объекту, пишет РИА Новости.
5. Минфин может расширить льготную ипотеку для многодетных семей
Минфин готовит поправки, которые предусматривают расширение льготной ипотеки: к новым целям льготных кредитов могут относиться строительство жилья, покупка недостроенного или того, которому требуется ремонт. Об этом сообщают «Известия».
Также рассматривается вопрос о кредиторах, которые могут участвовать в госпрограмме. Получить субсидию можно будет по кредитам, заключенным с банками, ДОМ.РФ и организациями, аккредитованными ДОМ.РФ.
6. Сбербанк отменил технический паспорт для одобрения недвижимости
Согласовать со Сбербанком выбранную для покупки в ипотеку недвижимость стало еще проще — технический паспорт объекта больше не нужен. Это касается всех сделок с домами, квартирами, комнатами и долями в этих объектах недвижимости.
После отмены требования предоставить техпаспорт время одобрения недвижимости существенно сократилось.