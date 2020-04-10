Новости недели: 3 — 10 апреля 2020
1. Сбербанк перевел все отделения в обычный режим работы
Все отделения Сбербанка начали работать в стандартном режиме с 9 апреля.
При этом банк настоятельно рекомендует клиентам отдавать предпочтение дистанционным сервисам, по возможности избегать расчетов наличными и пользоваться услугами отделений и банкоматов только в случае крайней необходимости, чтобы минимизировать посещение общественных мест и, следовательно, вероятность заражения COVID-19.
Для вашего удобства мы подготовили карту центров ипотечного кредитования Сбербанка с актуальным графиком работы по всей России. Посмотреть график работы офисов на карте.
2. Сбербанк отмечает резкий рост онлайн-заявок на ипотеку и электронные сервисы ДомКлик
В период пандемии коронавируса половина всех заявок клиентов Сбербанка на получение ипотеки подается через сервис ДомКлик. За последние дни этот показатель вырос по всей стране на 20%, в Московском регионе 69% клиентов подают заявки на ипотеку дистанционно.
Электронные сервисы ДомКлик активно используются и в сделках без использования заемных средств. Так, в марте 2020 года использование сервиса электронной регистрации выросло с 47% до 82%, а доля сделок, в которых используется сервис безопасных расчетов, в безналичном виде составила 97%. В первую неделю апреля все сделки были проведены с использованием сервисов электронной регистрации и безопасных расчетов.
3. Лимиты ипотеки для кредитных каникул могут увеличить
Максимальные размеры ипотеки, по которым граждане, пострадавшие от последствий пандемии коронавируса, имеют право обратиться за кредитными каникулами, должны зависеть от уровня цен на жилье в каждом конкретном регионе.
Об этом ТАСС рассказал зампред комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Мухарбий Ульбашев.
«Совет Федерации будет всецело поддерживать инициативы, направленные на повышение верхнего порога размера займов, на которые могут быть распространены кредитные каникулы с тем, чтобы реальная помощь была оказана значительно большему числу наших граждан», — сказал Ульбашев.
4. Март вошел в тройку самых удачных месяцев за всю историю ипотеки
В марте россияне оформили около 122 тысяч ипотечных кредитов — на 20% больше, чем годом ранее. Об этом пишет РБК.
Начало 2020 года стало благоприятным для ипотечного рынка. С января по март в России было выдано 308 тысяч кредитов на 760 млрд рублей. В количественном выражении это почти на 10% выше, чем в первом квартале прошлого года, и почти на 25% больше в суммарном выражении.
5. В апартаментах можно будет прописаться
Совет Федерации подготовил законопроект, который регламентирует сегмент апартаментов как жилое помещение с возможностью получения регистрации, пишет Интерфакс. Документ уже направлен в Минстрой и Правительство РФ.
Первый законопроект о переводе апартаментов в разряд жилых помещений был внесен в Госдуму в июне 2018 года, но не был принят. В 2019 году Минстрой РФ разработал законопроект, обеспечивающий правовое регулирование строительства апартаментов. В ведомстве предлагают внести изменения в Жилищный кодекс РФ.