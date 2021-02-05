Новости недели: 29 января — 5 февраля 2021
СберБанк продлил акцию, позволяющую снизить ставку по ипотечному кредиту на 0,3 п.п. при использовании сервиса «Электронная регистрация». Ранее срок акции был ограничен до 1 февраля 2021 года.
Электронная регистрация позволяет отправить документы на государственную регистрацию права собственности без посещения МФЦ и Росреестра в электронном виде.
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2. ЦБ назвал регионы с самыми высокими ставками по ипотеке
По данным Банка России самые высокие средние ставки по ипотеке в РФ в минувшем году были зафиксированы в республиках Ингушетия и Тыва — 8,35% и 8,22% соответственно. Об этом сообщает ТАСС.
Ипотечные ставки выше средних значений в минувшем году также были отмечены в Чеченской Республике и Севастополе (по 8,11%), а также в Крыму (8,09%).
3. Песков рассказал об обсуждении вопроса продления льготной ипотеки
Вопрос продления программы льготной ипотеки под 6,5% активно обсуждается. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишут Известия.
Ранее глава департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова сообщила, что регулятор выступает за постепенное сворачивание льготной ипотеки, чтобы избежать избыточных рисков. Сейчас срок окончания программы намечен на 1 июля 2021 года.
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4. Минстрой предложил сократить число обязательных требований в строительстве на треть
Число обязательных требований в сфере строительства в России предлагается сократить на треть — на 3,8 тысяч. Это следует из проекта постановления правительства, разработанного Минстроем РФ, сообщает РИА Новости.
Предполагается, что изменения вступят в силу с 1 сентября 2021 года и будут действовать до 1 сентября 2027 года. Ранее правительство РФ подписало постановление, согласно которому порядка трети ГОСТов, СНиПов и других обязательных требований в сфере строительства становятся рекомендательными.
5. Назван размер семейного дохода для комфортной ипотеки в России
Размер рекомендованного семейного дохода для комфортного обслуживания среднего ипотечного кредита в России по итогам декабря 2020 года составил 70,3 тысячи рублей. Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй, пишет РИА Новости.
Самые высокие показатели зафиксированы в Москве (149,8 тысячи рублей), Московской области (113,1 тысячи), Санкт-Петербурге (92,1 тысячи), Приморском (82,9 тысячи) и Хабаровском (80,1 тысячи) краях.
А наименьшее значение показателя отмечено в Алтайском крае (47,7 тысячи рублей), Челябинской (49,4 тысячи) и Кемеровской (51,4 тысячи) областях, а также в Пермском крае (51,7 тысячи).