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Новости
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Новости недели: 29 мая — 5 июня 2020

Дата публикации: 05 июн 2020
Новости недели: 29 мая — 5 июня 2020

1. Сервис подбора недвижимости в новостройках от ДомКлик расширяет географию работы

Сервис подбора недвижимости в новостройках позволяет приобрести квартиру со скидкой до 10% и выбирать недвижимость из наиболее релевантных вариантов.

С 1 июня 2020 года сервис доступен в Казани, Ижевске, Владимирской области, Нижнем Новгороде, Саранске, Новочебоксарске, Чебоксарах, Кировской области, Нижегородской области, Перми, Пермском крае, Татарстане, Марий-Эл, Чувашии, Мордовии, Приморском крае, Владивостоке, Хабаровске, Хабаровском крае и Амурской области, Астрахани, Красноярске, Самаре, Воронеже, Архангельске, Калуге и Ярославле.

Сервис доступен также в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Ростове-на-Дону, Краснодарском и Ставропольском краях, Республике Адыгее, Новосибирской области, Сургуте, Тюменской области, Екатеринбурге, Уфе, Челябинске и Свердловской области, Иркутске, Липецке, Волгограде, Оренбурге, Саратове и Пензе.

Воспользоваться сервисом подбора недвижимости в новостройках и найти квартиру со скидкой можно онлайн на ДомКлик.

2. В России могут разрешить самозанятым и ИП получать ипотечные каникулы

Депутаты Государственной думы из фракции «Единая Россия» предлагают распространить действие ипотечных каникул на индивидуальных предпринимателей и самозанятых россиян, пишет ТАСС.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что он позволит воспользоваться ипотечными каникулами на равных и справедливых условиях всем заемщикам — не только получающим доходы по трудовым и гражданско-правовым договорам, но и заемщикам, которые зарабатывают от предпринимательской или иной деятельности с применением специальных налоговых режимов.

3. Сбербанк увеличивает сумму и срок кредита по военной ипотеке

Сбербанк увеличивает сумму и срок кредита по военной ипотеке с 5 июня 2020 года. 

Максимальная сумма ипотечного кредита увеличена с 2 788 000 рублей до 3 005 000 рублей. Максимальный срок кредита увеличен с 20 до 25 лет. Ранее Сбербанк снизил процентные ставки по ипотечным кредитам для военнослужащих на 0,4%. Оформить военную ипотеку можно по ставке 8,4% годовых.

Программа «Военная ипотека» позволяет приобрести квартиры в новостройках и на вторичном рынке, жилой дом с землей или таун-хаус. Выбрать недвижимость и подать заявку на ипотеку можно онлайн на ДомКлик.

4. Доля ипотеки при покупке новостроек выросла до 60%

Доля ипотеки при покупке жилья в новостройках выросла до 60%, пишет Интерфакс

По итогам первого квартала 2020 года доля ипотеки в сделках на первичном рынке жилья достигла почти 60%. Рост доли ипотеки связывают с новой программой льготной ипотеки на новостройки под 6,5%, запущенной в конце апреля. 

Льготная ипотека будет действовать до 1 ноября 2020 года. Программа распространяется на жилищные займы до 8 млн рублей в Москве и Санкт-Петербурге и до 3 млн рублей в других регионах страны и действует только на новостройки.

Получить льготную ипотеку со сниженной ставкой 6,4% можно онлайн на ДомКлик.

5. Сроки регистрации ДДУ сократятся благодаря поправкам в законодательстве

Правительство России предлагает сократить сроки регистрации договоров долевого участия (ДДУ). Об этом сообщает РБК. Соответствующий документ внесен в Госдуму.

Согласно законопроекту, после регистрации договора, заключенного застройщиком с первым участником долевого строительства, регистрация последующих договоров проводится органом регистрации прав в течение пяти рабочих дней, регистрация электронных договоров — в течение трех рабочих дней.

6. Минстрой утвердил критерии стандартного жилья

Минстрой РФ утвердил критерии стандартного жилья и требования к его внутренней отделке. Документ вступит в силу 6 июня, пишет газета Известия.

В частности, к категории стандартного жилья ведомство отнесло квартиры площадью не более 100 кв. м, расположенные в домe, в котором обеспечен беспрепятственный доступ людей с ограниченными возможностями и которому присвоен класс энергетической эффективности B и выше. 

По словам заместителя министра строительства и ЖКХ Никиты Стасишина, требования к стандартному жилью позволят поднять качество новостроек и квартир на более высокий уровень.

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Юля Тихонова
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