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Новости недели: 28 января — 4 февраля 2022

Дата публикации: 04 фев 2022
Новости недели: 28 января — 4 февраля 2022
Содержание

1️⃣ Снижение ставки на 0,3% за электронную регистрацию продлили ещё на год

Домклик от Сбера продлил акцию, позволяющую снизить ставку по ипотечному кредиту на 0,3% при использовании сервиса «Электронная регистрация», до 1 февраля 2023 года. 

Помимо снижения ставки, сервис позволяет отправить документы на государственную регистрацию права собственности в электронном виде без посещения МФЦ и Росреестра. Подробнее о создании и работе сервиса 

2️⃣ Домклик запустил сервис бесплатной оценки недвижимости 

Теперь можно бесплатно оценить недвижимость и узнать рыночную стоимость квартиры

Умный алгоритм использует при расчёте реальные сделки купли-продажи недвижимости Сбера, проведённые с помощью Домклик. При расчёте учитывается более 40 параметров — данные о квартире, доме, районе, инфраструктуре, а также ситуация на рынке недвижимости.

3️⃣ Ставка 0,1% по Дальневосточной ипотеке доступна до конца февраля 

Оформить Дальневосточную ипотеку по льготной ставке от 0,1% годовых можно до 28 февраля 2022 года. Ранее планировалось, что акция завершится 31 января 2022 года.  

Льготный кредит в Дальневосточном регионе могут получить семьи, в которых возраст обоих супругов не превышает 36 лет, либо граждане до 36 лет, не состоящие в браке и имеющие ребёнка, возраст которого не превышает 19 лет. Максимальная сумма кредита — 6 млн рублей, первоначальный взнос — от 15%.

4️⃣ Половина ипотеки на частные дома выдается по господдержке

По данным Домклик, в 2021 году Сбер выдал в кредит 24,3 млрд рублей на частные дома, что в 3,5 раза в суммарном выражении больше результата за 2020 год.

При этом около половины ипотеки на строительство частных домов была выдана в 2021 году в рамках льготных госпрограмм — более 12,1 млрд рублей. В 2020 году доля господдержки в индивидуальном жилищном строительстве составляла только 30%.

5️⃣ Россияне хотели бы жить в Москве и в Сочи 

Каждый третий россиянин хотел бы после окончания карьеры жить в Москве, почти каждый четвертый (27%) — в Сочи, а каждый пятый (21%) — в Ялте, свидетельствуют результаты исследования сервиса «Работа.ру» и СберНПФ.

Ещё 17% респондентов выбрали бы Краснодар, 14% — Калининград. Таким образом, более двух третей опрошенных хотели бы жить в южных городах.

Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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