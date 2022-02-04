Новости недели: 28 января — 4 февраля 2022
- 1️⃣ Снижение ставки на 0,3% за электронную регистрацию продлили ещё на год
- 2️⃣ Домклик запустил сервис бесплатной оценки недвижимости
- 3️⃣ Ставка 0,1% по Дальневосточной ипотеке доступна до конца февраля
- 4️⃣ Половина ипотеки на частные дома выдается по господдержке
- 5️⃣ Россияне хотели бы жить в Москве и в Сочи
1️⃣ Снижение ставки на 0,3% за электронную регистрацию продлили ещё на год
Домклик от Сбера продлил акцию, позволяющую снизить ставку по ипотечному кредиту на 0,3% при использовании сервиса «Электронная регистрация», до 1 февраля 2023 года.
Помимо снижения ставки, сервис позволяет отправить документы на государственную регистрацию права собственности в электронном виде без посещения МФЦ и Росреестра. Подробнее о создании и работе сервиса
2️⃣ Домклик запустил сервис бесплатной оценки недвижимости
Теперь можно бесплатно оценить недвижимость и узнать рыночную стоимость квартиры.
Умный алгоритм использует при расчёте реальные сделки купли-продажи недвижимости Сбера, проведённые с помощью Домклик. При расчёте учитывается более 40 параметров — данные о квартире, доме, районе, инфраструктуре, а также ситуация на рынке недвижимости.
3️⃣ Ставка 0,1% по Дальневосточной ипотеке доступна до конца февраля
Оформить Дальневосточную ипотеку по льготной ставке от 0,1% годовых можно до 28 февраля 2022 года. Ранее планировалось, что акция завершится 31 января 2022 года.
Льготный кредит в Дальневосточном регионе могут получить семьи, в которых возраст обоих супругов не превышает 36 лет, либо граждане до 36 лет, не состоящие в браке и имеющие ребёнка, возраст которого не превышает 19 лет. Максимальная сумма кредита — 6 млн рублей, первоначальный взнос — от 15%.
4️⃣ Половина ипотеки на частные дома выдается по господдержке
По данным Домклик, в 2021 году Сбер выдал в кредит 24,3 млрд рублей на частные дома, что в 3,5 раза в суммарном выражении больше результата за 2020 год.
При этом около половины ипотеки на строительство частных домов была выдана в 2021 году в рамках льготных госпрограмм — более 12,1 млрд рублей. В 2020 году доля господдержки в индивидуальном жилищном строительстве составляла только 30%.
5️⃣ Россияне хотели бы жить в Москве и в Сочи
Каждый третий россиянин хотел бы после окончания карьеры жить в Москве, почти каждый четвертый (27%) — в Сочи, а каждый пятый (21%) — в Ялте, свидетельствуют результаты исследования сервиса «Работа.ру» и СберНПФ.
Ещё 17% респондентов выбрали бы Краснодар, 14% — Калининград. Таким образом, более двух третей опрошенных хотели бы жить в южных городах.