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Новости недели: 28 мая — 4 июня 2021

Дата публикации: 04 июн 2021
Новости недели: 28 мая — 4 июня 2021
Содержание

1️⃣ Путин предложил продлить льготную ипотеку

Госпрограмма льготной ипотеки должна быть продлена во всех регионах РФ до 1 июля 2022 года с увеличением ставки до 7% годовых, заявил президент России Владимир Путин.

«Предлагаю продлить эту программу для всех регионов России еще на один год, до 1 июля следующего года, но при этом мы чуть-чуть приподнимем саму ставку до 7%, а предельную сумму кредита нужно будет сделать единой для всех регионов РФ – в 3 млн рублей», — сказал Путин на пленарной сессии в рамках Петербургского международного экономического форума.

Подробнее о действующих ипотечных программах

2️⃣ СберБанк возобновил прием заявок по программе «Сельская ипотека»

Ставка в рамках программы «Сельская ипотека» составляет 3% годовых, а при регистрации сделки в электронном виде снижается до 2,7% годовых. В программе участвуют все регионы России кроме Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга.

Максимальная сумма кредита — 5 млн для Ленинградской области, Ямало-Ненецкого автономного округа и Дальневосточного федерального округа, для остальных регионов России — 3 млн рублей. Максимальный срок кредита — 25 лет. Первоначальный взнос — от 15% стоимости недвижимости. 

Подать заявку на Сельскую ипотеку

3️⃣ В России могут разрешить использовать маткапитал на ремонт жилья

Президент РФ Владимир Путин согласился рассмотреть возможность использования материнского капитала на ремонт жилья. Он отметил, что все ограничения, которые связаны с выплатой маткапитала, продиктованы необходимостью ограничить злоупотребления и манипуляции с выплатами.

Напомним, с 1 января 2020 года материнский капитал в РФ выдается на первого ребенка. С 15 апреля прошлого года сертификаты на маткапитал оформляются автоматически: после рождения ребенка документ приходит в личный кабинет на портале Госуслуг.

Материнский капитал на улучшение жилищных условий в 2021 году

4️⃣ Средний срок выплаты ипотеки в Сбере снизился до 4,5 лет 

Средний срок ипотечного кредита в СберБанке, являющегося крупнейшим игроком на рынке ипотеки в России, снизился до 4,5 лет с прежних 7-8 лет. Об этом в интервью РИА Новости рассказал вице-президент, директор дивизиона ДомКлик Николай Васев.

Он также прокомментировал возможное продление льготной программы ипотеки с господдержкой.

«Застройщикам нужно дать понять, что поддержка рынка новостроек — это не на один год. Бизнес должен поверить, что рыночная конъюнктура позволит реализовывать тот объем строительства, который он сделает через 2-3 года», — подчеркнул Васев.

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5️⃣ Цены на аренду жилья в России за год снизились почти на 15%

Весной этого года арендовать квартиру в среднем можно за 23 тысячи рублей по России. Годом ранее средняя цена съемного жилья составляла 27 тысяч рублей. Об этом говорится в исследовании ДомКлик.

К снижению цен на рынке аренды в том числе привели выгодные ипотечные ставки на рынке ипотеки, и многие, кто снимал жильё ранее, предпочли купить собственное. При этом в апреле спрос на аренду вырос. Запросы «Снять квартиру» выросли почти в 2 раза, «Снять жилье» — в 4,4 раза. 

Выбрать и снять квартиру

Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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