Новости недели: 28 июня — 5 июля 2019
1. В Сбербанке заявили о несовершенстве закона о долевом строительстве
Сбербанк планирует направить предложения по совершенствованию закона о долевом строительстве, пишет РБК.
По мнению зампреда правления Сбербанка Анатолия Попова, закон о долевом строительстве пока несовершенен и не учитывает все нюансы отрасли. Совет Федерации принял поправки в 214-ФЗ, но, по его оценке, новая редакция также потребует улучшений.
«Мы, как и ряд других участников рынка, планируем направить ряд предложений в Госдуму и Минстрой и приложим все усилия, чтобы они были учтены», — отмечает Попов.
1 июля в России перешли на новую схему финансирования строительства многоквартирных домов через эскроу-счета. В Сбербанке с апреля 2018 года открыто более 1 тыс. счетов эскроу, по ним уже привлечено порядка 7 млрд руб. За этот же период банк одобрил более 250 таких сделок на сумму около 300 млрд руб. — это почти 5 млн кв. м жилья.
2. Часть уполномоченных банков отказались работать с эскроу
Часть банков, которые имеют право работать с застройщиками в рамках новой системы финансирования долевого строительства, не собираются этого делать, сообщает Российская газета.
Застройщики переходят от системы долевого строительства жилья, когда стройку финансируют будущие собственники, к использованию для этих целей банковских кредитов. По новым правилам застройщики обязаны работать с 1 июля. Исключение составляют проекты, которые соответствуют установленным правительством критериям по степени готовности объектов (она должна быть не менее 30 процентов) и количеству заключенных договоров долевого участия (они должны покрывать как минимум 10 процентов общей площади помещений в возводимом доме). По ним договоры участия в долевом строительстве и после 1 июля продолжают заключаться по прежней схеме.
В перечне ЦБ по состоянию на 1 июня было 95 банков, уполномоченных открывать эскроу-счета. «Новички списка сейчас определяются с планами и решают, будут ли вести работу с застройщиками. Из числа банков, которые давно входят в перечень уполномоченных, 28 сообщили, что не планируют это делать»,— рассказала Ирина Карпова, советник директора департамента обеспечения банковского надзора ЦБ.
3. ЦБ обсудит закон о страховании жилья от ЧС с главами регионов
Банк России совместно с представителями страховых компаний планирует провести серию встреч с руководителями регионов РФ в рамках подготовки к реализации закона о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций (ЧС), рассказывает Интерфакс.
«При этом наши обсуждения не означают, что руководители регионов будут внедрять программу по страхованию жилья. Также это не означает, что страховщики гарантируют свое участие в таких программах»,— прокомментировал зампред ЦБ Владимир Чистюхин.
В свою очередь руководитель комитета по имущественному страхованию Всероссийского союза страховщиков Дмитрий Раковщик подтвердил в ходе выступления, что страховщики готовы к проведению серии встреч с руководством регионов по обсуждению перспектив введения закона.
4. Расчет тарифов на вывоз мусора изменится
Владимир Путин поручил вице-премьеру Алексею Гордееву и Федеральной антимонопольной службе более внимательно отнестись к проблеме роста тарифов на вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО), сообщает Интерфакс.
На совещании президента с членами правительства в среду Гордеев признал, что в результате перехода на новую схему обращения с ТКО тарифы за вывоз мусора выросли существенно и особенно ударили по сельским территориям, где за эту услугу в принципе раньше не платили.
«Что касается тарифов, я надеюсь, что вы их контролируете, но вряд ли можно сказать, что тщательно. Если бы это было так, то не было бы роста тарифов в разы. Я понимаю, что, как вы сказали, причины этого носят объективный характер, но рост (тарифов) не должен быть галопирующим», — обратился Путин к вице-премьеру.
Со своей стороны Гордеев сообщил, что срок перехода на новую систему обращения с ТКО для большинства регионов —до конца текущего года, исключение составляют Москва и Санкт-Петербург, у которых переходный период составляет четыре года.
5. Удовлетворенность россиян качеством услуг ЖКХ выросла
Удовлетворенность россиян качеством жилищно-коммунальных услуг за последние девять лет существенно выросла, пишут Известия. По данным опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения, услугами ЖКХ довольны 60% жителей страны против 29% в 2010 году.
Нарекания к работе коммунальщиков имеют около 30% респондентов. Девять лет назад таких было 52%. На сегодняшний день 49% опрошенных считают, что обслуживающая их дом управляющая компания удовлетворяет требованиям жильцов. При этом 43% участников опроса не смогли вспомнить название своей управляющей компании.
Комментируя изменения в сфере ЖКХ за последний год, россияне заявили, что самые значительные сдвиги произошли в сфере содержания и текущего ремонта жилья. 17% считают, что качество данной услуги ухудшилось. В отношении к вывозу мусора единства нет: 18% граждан считают, что ситуация улучшилась, 21% — что ухудшилась.