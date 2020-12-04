Новости недели: 27 ноября — 4 декабря 2020
- Решение о продлении льготной ипотеки будет приниматься в июле
- Многодетным семьям расширили льготы по ипотеке
- Вице-премьер РФ допустил снижение ставки по ипотеке до 4%
- Росреестр предлагает вносить в ЕГРН данные о виде разрешенного использования земель
- В 2021 году квартиры в новостройках России могут подорожать на 12%
1. Решение о продлении льготной ипотеки будет приниматься в июле
Решение о продлении программы льготной ипотеки на новостройки будет приниматься в июле 2021 года. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в интервью телеканалу Россия-24.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о продлении программы льготной ипотеки до 1 июля 2021 года. Подать заявку на льготную ипотеку со ставкой от 0,1% годовых можно онлайн на DomClick.ru.
2. Многодетным семьям расширили льготы по ипотеке
Многодетным семьям расширили возможности для использования государственных льгот по ипотеке. Об этом пишет Российская газета со ссылкой на премьер-министра РФ Михаила Мишустина.
«Многодетные родители смогут использовать средства материнского капитала не только на покупку или постройку индивидуального жилья, но и на приобретение строящегося объекта по договору об участии в долевом строительстве, а также для ремонта и паевого взноса члена жилищно-строительного кооператива», — сообщил Мишустин.
3. Вице-премьер РФ допустил снижение ставки по ипотеке до 4%
Ставки по ипотеке в России в перспективе могут быть снижены до 4-5%. Такое мнение высказал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, пишет ТАСС.«Если мы хотим быть развитой страной в мире, то ипотека должна быть на уровне развитых стран. Ипотека должна быть 4-5% как во многих странах, которые достигли больших показателей по жилищному строительству», — сказал вице-премьер.
4. Росреестр предлагает вносить в ЕГРН данные о виде разрешенного использования земель
Росреестр разработал законопроект, по которому собственник участка должен вносить в Единый государственный реестр недвижимости данные о виде разрешенного использования земли. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В частности, собственник должен внести информацию в ЕГРН об основном выбранном виде разрешенного использования земель. При этом не требуется вносить в ЕГРН сведений о вспомогательных видах использования участков.
5. В 2021 году квартиры в новостройках России могут подорожать на 12%
В 2021 году средняя стоимость квадратного метра в новостройках России может вырасти на 10–12%, пишет газета Известия.
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