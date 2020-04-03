Новости недели: 27 марта — 3 апреля 2020
1. ДомКлик и ипотечные центры Сбербанка продолжат работать в выходные
На этой неделе Владимир Путин подписал указ о продленнии оплачиваемых выходных до 30 апреля в связи с ситуацией с коронавирусом. Сервис ДомКлик от Сбербанка продолжит свою работу в обычном режиме.
Для вашего удобства мы подготовили карту центров ипотечного кредитования Сбербанка с актуальным графиком работы по всей России. Посмотреть график работы офисов на карте.
2. Путин поручил подготовить предложения по повышению доступности ипотеки
Президент России Владимир Путин поручил Банку России к 1 мая подготовить предложения по повышению доступности ипотеки для населения. Об этом сообщает ТАСС.
Кроме того, Банку России рекомендовано проанализировать расходы заемщиков по ипотечным кредитам, которые не входят в процентную ставку кредита, и разработать меры по снижению полной стоимости таких кредитов.
Выбрать недвижимость и оформить онлайн заявку на ипотеку можно на сайте ДомКлик.
3. Комиссии за оплату ЖКУ хотят отменить
Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о запрете взимать банковские комиссии за оплату услуг ЖКХ.
Законопроект, пишет ТАСС, предлагает ввести запрет на взимание кредитными организациями, платежными агентами, банковскими платежными агентами и операторами почтовой связи комиссии при оплате физическими лицами услуг жилищно-коммунального хозяйства, что приведет к снижению финансовой нагрузки на население.
4. Индекс качества городской среды в России вырос
Индекс качества городской среды в России увеличился на 4 процентных пункта по сравнению с 2018 годом и составил почти 27% по итогам 2019 года, сообщает пресс-служба Минстроя России.
Как отмечают в Минстрое, количество городов с благоприятной средой увеличилось и составило 299. Среднее значение индекса качества городской среды по России достигло 169 баллов при плановом показателе 166.
5. Госдума приняла закон об отсрочке платы для арендаторов недвижимости
Госдума РФ приняла в третьем чтении закон, предусматривающий для арендаторов отсрочку по уплате аренды недвижимости, пишет Интерфакс.
«В течение 30 дней со дня обращения арендатора соответствующего объекта недвижимого имущества арендодатель обязан заключить дополнительное соглашение, предусматривающее отсрочку уплаты арендной платы, предусмотренной в 2020 году», — говорится в тексте документа.
Согласно документу, арендатор недвижимости также вправе потребовать уменьшения арендной платы за период 2020 года в связи с невозможностью использования имущества.