Новости недели: 27 августа — 3 сентября 2021
- 1️⃣ Сбер снизил возраст ипотечных заемщиков до 18 лет
- 2️⃣ В Сбере можно оформить кредит под залог квартиры без подтверждения дохода и занятости
- 3️⃣ С 1 сентября вступил в силу закон о «гаражной амнистии»
- 4️⃣ Минфин назвал главную целевую группу для всех программ по льготной ипотеке
- 5️⃣ Банк России сделает кредитование самозанятых доступнее
1️⃣ Сбер снизил возраст ипотечных заемщиков до 18 лет
СберБанк снизилминимальныйвозраст заемщиков по ипотеке — теперь получить ипотчный кредит можно с 18 лет. До этого минимальный возраст заемщиков составлял 21 год.
Молодым людям доступны сразу две ипотечные программы — «Приобретение готового жилья» и «Приобретение строящегося жилья».
Рассчитать ипотеку и подать заявку
2️⃣ В Сбере можно оформить кредит под залог квартиры без подтверждения дохода и занятости
Сумма кредита может составить от 500 тысяч до 20 млн рублей, но не более 60% от стоимости квартиры. Взять кредит можно на срок до 20 лет с процентной ставкой от 9,9%.
Кредит можно использовать на любые цели, первоначальный взнос не потребуется.
Рассчитать кредит на любые цели
3️⃣ С 1 сентября вступил в силу закон о «гаражной амнистии»
Россияне с 1 сентября смогут бесплатно получить в собственность земельные участки под своими гаражами, построенными до 30 декабря 2004 года. Закон будет действовать 5 лет — до 1 сентября 2026 года.
Также в Госдуму уже внесен законопроект о продлении «дачной амнистии» до 2031 года.
4️⃣ Минфин назвал главную целевую группу для всех программ по льготной ипотеке
Действующие в России льготные ипотечные программы оказались очень востребованы среди семей с детьми, в будущем при уточнении этих программ власти сохранят их целевую направленность именно на такие семьи, пишет РИА Новости.
«Основной акцент при реализации льготных ипотечных программ сделан на те категории граждан, которые больше всего нуждаются в улучшении жилищных условий. Речь идет прежде всего о семьях с детьми», — заявил заместитель директора департамента финансовой политики Минфина России Алексей Яковлев.
Рассчитать ипотеку с господдержкой для семей с детьми
5️⃣ Банк России сделает кредитование самозанятых доступнее
Банк России включит справку о доходах самозанятого из приложения «Мой налог» в качестве документа, подтверждающего доход, сообщают Ведомости.
ЦБ планирует внести изменения в свои документы до конца 2021 года.