Новости недели: 26 марта — 2 апреля 2021
1️⃣ Сбер снизил ставки по Дальневосточной ипотеке до 0,1% годовых в рамках проекта с эскроу
Оформить Дальневосточную ипотеку можно по ставке от 0,1% годовых при покупке квартиры у застройщиков — участников проектного финансирования с использованием эскроу-счетов.
Льготный кредит предоставляется на покупку квартиры в новостройке на территории Дальневосточного федерального округа до 31 декабря 2024 года. Скидка на ставку в рамках проекта с эскроу применяется после согласования выбранной недвижимости с банком.
2️⃣ Решение о продлении льготной ипотеки будет принято к 1 июля
Правительство РФ совместно с ЦБ до 1 июля примет решение о продлении льготной ипотеки под 6,5%. С учетом ситуации в каждом регионе будет использоваться дифференцированный подход, пишет РИА Новости.
В Сбере ставка по ипотеке с господдержкой составляет 6,4% годовых. При оформлении сделки в электронном виде — от 6,1% годовых, а в рамках программы субсидирования от застройщика — от 0,1% годовых. Оформить ипотеку по льготной ставке можно онлайн на DomClick.ru.
3️⃣ В мае в России начнут тестировать цифровую ипотеку
Старт пилотного проекта по выдаче в России цифровой ипотеки намечен на май текущего года, сообшает Ассоциация банков России. ДомКлик от Сбера активно развивает цифровую ипотеку: от подачи заявки на ипотеку до расчётов и электронной регистрации сделки.
Уже сейчас на DomClick.ru можно подать заявку на ипотеку, получить решение банка, выбрать недвижимость и подготовиться к сделке — все в режиме онлайн. Данные в заявке на ипотеку заполняются автоматически при входе через Сбербанк Онлайн с помощью Сбер ID.
Напомним, в марте СберБанк с использованием сервисов ДомКлик начал выдавать ипотеку на вторичном рынке онлайн — без визита покупателя и продавца в банк.
4️⃣ Москва и Санкт-Петербург вошли в топ-10 городов мира по росту цен на жилье
Москва вошла в первую десятку мирового рейтинга городов с самым резким ростом цен на жилье, пишет Forbes. Столица России занимает в списке седьмое место.
Еще выше в списке расположился Санкт-Петербург. Он сохранил за собой пятое место. Цены в обоих городах растут из-за нехватки предложения при высоком спросе, и эксперты ожидают продолжения этих трендов в этом году.
Узнать актуальную стоимость недвижимости во всех регионах России и следить за динамикой цен на жилье можно онлайн на платформе Открытые данные от ДомКлик. Доступ к сервису предоставляется бесплатно.
5️⃣ Средняя ставка по ипотеке в России увеличилась до 7,26%
Средневзвешенная ставка по выданным в феврале 2021 года в РФ ипотечным кредитам увеличилась на 0,03 п. п. по сравнению с январем 2021 года и составила 7,26%. Об этом говорится в исследовании Банка России.
Несмотря на эту тенденцию ставки по ипотечным продуктам в СберБанке не повысились. Сегодня в банке действуют разные ипотечные программы, в том числе запущенные на государственном уровне — все они помогают людям улучшить свои жилищные условия.