Мы используем файлы cookie.
Сколько стоит ваша квартира?Узнайте в разделе Моя недвижимостьИзображение оценки
Реклама
Москва
Партнерам
Разместить объявление
Войти или зарегистрироваться
Москва
Изменить
Покупка
Аренда
Новостройки
Построить дом
Ипотека
Услуги
Журнал
Риелторы
Скачать приложение
Скачать
Новости
3 мин
25K

Новости недели: 26 марта — 2 апреля 2021

Дата публикации: 02 апр 2021
Новости недели: 26 марта — 2 апреля 2021

1️⃣ Сбер снизил ставки по Дальневосточной ипотеке до 0,1% годовых в рамках проекта с эскроу

Оформить Дальневосточную ипотеку можно по ставке от 0,1% годовых при покупке квартиры у застройщиков — участников проектного финансирования с использованием эскроу-счетов.

Льготный кредит предоставляется на покупку квартиры в новостройке на территории Дальневосточного федерального округа до 31 декабря 2024 года. Скидка на ставку в рамках проекта с эскроу применяется после согласования выбранной недвижимости с банком.

2️⃣ Решение о продлении льготной ипотеки будет принято к 1 июля

Правительство РФ совместно с ЦБ до 1 июля примет решение о продлении льготной ипотеки под 6,5%. С учетом ситуации в каждом регионе будет использоваться дифференцированный подход, пишет РИА Новости.

В Сбере ставка по ипотеке с господдержкой составляет 6,4% годовых. При оформлении сделки в электронном виде — от 6,1% годовых, а в рамках программы субсидирования от застройщика — от 0,1% годовых. Оформить ипотеку по льготной ставке можно онлайн на DomClick.ru.

3️⃣ В мае в России начнут тестировать цифровую ипотеку 

Старт пилотного проекта по выдаче в России цифровой ипотеки намечен на май текущего года, сообшает Ассоциация банков России. ДомКлик от Сбера активно развивает цифровую ипотеку: от подачи заявки на ипотеку до расчётов и электронной регистрации сделки. 

Уже сейчас на DomClick.ru можно подать заявку на ипотеку, получить решение банка, выбрать недвижимость и подготовиться к сделке — все в режиме онлайн. Данные в заявке на ипотеку заполняются автоматически при входе через Сбербанк Онлайн с помощью Сбер ID.

Напомним, в марте СберБанк с использованием сервисов ДомКлик начал выдавать ипотеку на вторичном рынке онлайн — без визита покупателя и продавца в банк.

4️⃣ Москва и Санкт-Петербург вошли в топ-10 городов мира по росту цен на жилье

Москва вошла в первую десятку мирового рейтинга городов с самым резким ростом цен на жилье, пишет Forbes. Столица России занимает в списке седьмое место.

Еще выше в списке расположился Санкт-Петербург. Он сохранил за собой пятое место. Цены в обоих городах растут из-за нехватки предложения при высоком спросе, и эксперты ожидают продолжения этих трендов в этом году.

Узнать актуальную стоимость недвижимости во всех регионах России и следить за динамикой цен на жилье можно онлайн на платформе Открытые данные от ДомКлик. Доступ к сервису предоставляется бесплатно.

5️⃣ Средняя ставка по ипотеке в России увеличилась до 7,26%

Средневзвешенная ставка по выданным в феврале 2021 года в РФ ипотечным кредитам увеличилась на 0,03 п. п. по сравнению с январем 2021 года и составила 7,26%. Об этом говорится в исследовании Банка России.

Несмотря на эту тенденцию ставки по ипотечным продуктам в СберБанке не повысились. Сегодня в банке действуют разные ипотечные программы, в том числе запущенные на государственном уровне — все они помогают людям улучшить свои жилищные условия.

Узнать больше об ипотечных программах Сбера

Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
Актуальное
Как меняются цены на новостройки и вторичное жилье: исследование Домклик и Центра финансовой аналитики
вчера 18:00
751
Главное за неделю с 9 по 13 декабря 2024 года
вчера 16:30
1K
Задачи по расселению аварийных домов выполнили почти 80 регионов РФ
вчера 13:03
112
Топ-7 ЖК Москвы и области: выбор реальных покупателей
вчера 13:00
607
Письмо

Рассылка журнала

Главное за неделю в одном письме — более 1 млн человек уже подписались

Телеграм-канал Домклик

Будьте в курсе новостей недвижимости и ипотеки
Телеграм-канал Домклик
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Участие в опросах
Перейти в канал