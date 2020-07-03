Новости недели: 26 июня — 3 июля 2020
1. Названы банки, выдавшие больше всего льготной ипотеки под 6,5%
Большинство кредитов, выданных по новой программе субсидированной государством ипотеки на новостройки, приходится на 5 банков. По данным госкомпании «ДОМ. РФ», из более 50 банков, имеющих право предоставлять госипотеку, активнее всего с ней работают Сбербанк, ВТБ, «Альфа-банк», ПСБ и банк «ДОМ. РФ».
Из 52,8 тысяч ипотечных кредитов, которые были предоставлены банками на конец июня, 28,3 тысячи получили клиенты Сбербанк, 13,2 тысяч — заемщики ВТБ, по 1,4 тысячи выдали покупателям новостроек «Альфа-банк» и ПСБ и 1,2 тысячи — «ДОМ. РФ», сообщает Рамблер.
Сейчас в Сбербанке оформить ипотеку по программе господдержки можно со ставкой 6,4% годовых, а при использовании сервиса «Электронная регистрация» — от 6,1%.
Ответы на самые популярные вопросы о программе можно найти в статье «Ипотека с господдержкой по льготной ставке 6,4%».
2. Дисконт 0,3 п.п. на ставку по ипотеке с электронной регистрацией продлен до 2021 года
Сбербанк продлил акцию, позволяющую снизить ставку по ипотечному кредиту на 0,3 п.п. при использовании сервиса «Электронная регистрация». Акция продлится до 1 февраля 2021 года.
«Мы продлили акцию для наших клиентов до 2021 года, так как видим высокий спрос на эту услугу — 82% всех сделок с недвижимостью в Сбербанке регистрируются в электронном виде. Это наиболее быстрый, удобный и безопасный способ оформления права собственности. В большинстве регионов России срок регистрации сделок в электронном виде не превышает 4 дней, что в 2 раза быстрее по сравнению со стандартными сроками регистрации» — Николай Васев, директор дивизиона «ДомКлик» Сбербанка.
3. В Госдуме хотят отменить плату за ремонт аварийных домов
В Госдуме предлагают отменить плату за содержание и текущий ремонт для жильцов аварийных домов, если эти постройки вошли в программу расселения, но не были снесены вовремя, как пишет газета Известия.
Для остальных аварийных многоэтажек планируется снизить плату на 20–50%, рассказали «Известиям» в комитете ГД по жилищной политике и ЖКХ. Парламентарии уже разработали соответствующий законопроект. Оплачивать поддерживающий ремонт планируется за счет федерального и региональных бюджетов — на это потребуется до 3 млрд рублей в год. После согласования финансирования с кабмином законопроект планируется внести на рассмотрение нижней палаты.
4. ДомКлик запускает сервис подбора недвижимости в новостройках по всей России
С 1 июля ДомКлик от Сбербанка запускает сервис подбора недвижимости в новостройках по всей России — от Калининграда до Владивостока. Сервис позволяет ипотечным клиентам получить скидки до 10% на квартиры в новостройках. К сервису уже подключились более 700 крупнейших застройщиков России.
После одобрения заявки на ипотеку на DomClick.ru или в отделении Сбербанка клиент заполняет форму подбора недвижимости, где указывает предпочтения по стоимости и расположению жилья, инфраструктуре и образу жизни.
Смарт-поиск формирует список подходящих предложений от проверенных застройщиков со скидкой до 10% и отправляет клиенту в чат личного кабинета. Прямо в чате клиент может позвонить или написать застройщику, чтобы забронировать квартиру со скидкой.
5. Где самое доступное жилье в России
Согласно результатам проведенного исследования, доступность жилья в целом по стране немного выросла, отмечает РИА Новости. В среднем по России для приобретения типовой квартиры в первом квартале 2020 года нужно копить 4,6 года.
Верхние строчки рейтинга по доступности жилья занимают Магаданская область, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра и Ненецкий автономный округ, где семьям с одним ребенком необходимо немногим менее трех лет для того, чтобы накопить на типовую двухкомнатную квартиру в 60 квадратных метров.
В замыкающую рейтинг группу входят представители южных регионов и Северного Кавказа. Последнюю строчку рейтинга по доступности жилья занимает Севастополь, где среднестатистической семье с одним ребенком понадобится чуть более 15 лет на то, чтобы накопить на типовую двухкомнатную квартиру в 60 квадратных метров по текущим ценам.