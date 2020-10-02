Новости недели: 25 сентября — 2 октября
1. ДомКлик запустил первый в России бесплатный сервис для съемки панорамы недвижимости 360°
Сервис Панорамы 360° позволяет самостоятельно создать интерактивную фотографию квартиры и загрузить в объявления о продаже и аренде на DomClick.ru.
Теперь пользователи сайта и мобильного приложения ДомКлик смогут детально рассмотреть интерьер квартиры в формате 360 градусов и понять объем помещения.
2. На стройках Москвы будет внедряться искусственный интеллект
На столичных строительных площадках планируется внедрять «умные» технологии для обеспечения безопасности и контроля за рабочим процессом, пишет Интерфакс со ссылкой на главу департамента строительства Москвы Рафика Загрутдинова.
«Пилотной площадкой стал проект возведения медкластера в "Сколково", в дальнейшем будем распространять элементы искусственного интеллекта и на другие площадки», — сказал Загрутдинов.
По его словам, речь идет об использовании камер с функциями Face ID, дронов, а также онлайн-технологий, которые позволят следить за соблюдением техники безопасности и качеством выполняемых работ.
3. Более 90% ипотечных кредитов на новостройки СберБанк выдает по программе льготной ипотеки
Льготная программа «Господдержка 2020» является самой востребованной в линейке ипотечных продуктов СберБанка — по ней выдается более 90% кредитов на покупку квартир в новостройках. На данный момент выдано кредитов на сумму 291 млрд рублей.
В СберБанке оформить льготную ипотеку можно по ставке 6,4% годовых, с электронной регистрацией — 6,1% годовых, а по программе субсидирования с застройщиком — от 2,6% в первые два года действия кредитного договора.
4. Депутаты Госдумы предложили расширить господдержку по ипотеке для многодетных семей на частные дома
Как сообщает ТАСС, депутаты Госдумы внесли законопроект, согласно которому предлагается расширить господдержку на списание 450 тысяч рублей по ипотеке для многодетных семей и позволить направлять эти средства на кредит под строительство частного дома.
Напомним, в России действует программа поддержки многодетных семей, по которой они могут получить выплату в размере 450 тысяч рублей на погашение ипотеки.
5. Утверждены пилотные программы модернизации сетей ЖКХ в России
Правительство России выделит 1,19 миллиарда рублей на реализацию пилотных программ по модернизации коммунальной инфраструктуры с износом более 60%. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главу Мистроя РФ Владимира Якушева.
Ранее Минстрой РФ сообщал, что самое плохое состояние инфраструктуры, где степень износа превышает 60%, в Северо-Кавказском федеральном округе. Также сложная ситуация сложилась в Сибири и в Дальневосточном федеральном округе.