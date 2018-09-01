Новости недели: 25 — 31 августа 2018
1. В России появится полностью электронная ипотека
Первые онлайн-сделки по покупке квартир в ипотеку хотят провести до конца 2019 года.
Приходить в офис банка за кредитом, а затем в МФЦ для подачи заявления на регистрацию недвижимости не потребуется. Ожидается, что к 2023 году 20% сделок будут заключаться в электронном виде.
Сейчас в Сбербанке в электронном виде возможно проведение всех этапов сделки, кроме подписания кредитного договора и договоров на дополнительные услуги.
2. Средняя ставка по ипотеке впервые выросла с начала года
Напомним, в июне 2018 средняя ставка достигла исторического минимума – 9,48%. Ипотечная ставка планомерно снижалась весь год, максимальная величина зафиксирована в январе – 9,85%.
Также СМИ сообщают о повышении ставок в Райффайзенбанке. Некоторые опрошенные банки также не исключают повышения ставок.
3. Опубликованы итоги аудита Группы компаний «Урбан Групп»
Опубликованы результаты проверки финансово-хозяйственной деятельности группы компаний «Урбан Групп» с 2011 по 2017 год и I квартал 2018 года.
Выявлен ряд нарушений, в том числе завышение стоимости работ и признаки нецелевого использования денежных средств.
Аудиторы выявили дефицит средств на завершение строительства всех проблемных объектов девелопера Urban Group в Подмосковье в размере 55,7 млрд руб.
По оценкам аудиторов, завышение стоимости строительных работ в среднем составило 63% от рыночной стоимости аналогичных работ. В отчете также отмечается, что застройщик закупал стройматериалы у аффилированных с бенефициарами Urban Group компаний, а также физлиц и родственников, связанных с топ-менеджементом компаний застройщика.
Также обнаружены признаки введения в заблуждение покупателей и недобросовестной конкуренции, в частности, расхождение рекламных материалов с градостроительной, исходно-разрешительной и проектной документацией.
4. Росреестр винит в аварии «Ростелеком» и хочет его оштрафовать
Ведомство заявило, что сбой произошел в результате аварии в центре обработки данных, который Росреестр арендует у Ростелекома, сообщает РБК.
В последствии сбоя 180 тысяч заявлений на регистрацию сделок с недвижимостью не были обработаны в срок.
Росреестр уже сообщил об устранении сбоя и восстановлении системы с 31 августа. Но предупредил об увеличении сроков оказания услуг из-за накопившихся обращений.
5. Минстрой установил среднюю стоимость жилья в России
Приказ опубликован на федеральном портале правовых актов.
Среднюю стоимость 1 кв. метра будут использовать для расчета субсидий и льгот на жилье в 4 квартале 2018 года.
В Москве средняя цена составит 91,6 тысяч рублей — это максимум по стране. В Санкт-Петербурге — 71 тысяча рублей.
Минимальная стоимость установлена в Кабардино-Балкарии — 28,3 тысяч рублей, и в Республике Дагестан — 29,6 тысяч рублей.
Отметим, эти показатели не изменились по сравнению с 3 кварталом.