Мы используем файлы cookie.
Сколько стоит ваша квартира?Узнайте в разделе Моя недвижимостьИзображение оценки
Реклама
Москва
Партнерам
Разместить объявление
Войти или зарегистрироваться
Москва
Изменить
Покупка
Аренда
Новостройки
Построить дом
Ипотека
Услуги
Журнал
Риелторы
Скачать приложение
Скачать

Новости недели: 25 — 31 августа 2018

Новости
01 сен 2018
27K
Новости недели: 25 — 31 августа 2018

1. В России появится полностью электронная ипотека

Первые онлайн-сделки по покупке квартир в ипотеку хотят провести до конца 2019 года. 

Приходить в офис банка за кредитом, а затем в МФЦ для подачи заявления на регистрацию недвижимости не потребуется. Ожидается, что к 2023 году 20% сделок будут заключаться в электронном виде. 

Сейчас в Сбербанке в электронном виде возможно проведение всех этапов сделки, кроме подписания кредитного договора и договоров на дополнительные услуги.

2. Средняя ставка по ипотеке впервые выросла с начала года

Напомним, в июне 2018 средняя ставка достигла исторического минимума – 9,48%. Ипотечная ставка планомерно снижалась весь год, максимальная величина зафиксирована в январе – 9,85%.

Также СМИ сообщают о повышении ставок в Райффайзенбанке. Некоторые опрошенные банки также не исключают повышения ставок. 

3. Опубликованы итоги аудита Группы компаний «Урбан Групп»

Опубликованы результаты проверки финансово-хозяйственной деятельности группы компаний «Урбан Групп» с 2011 по 2017 год и I квартал 2018 года.

Выявлен ряд нарушений, в том числе завышение стоимости работ и признаки нецелевого использования денежных средств. 

Аудиторы выявили дефицит средств на завершение строительства всех проблемных объектов девелопера Urban Group в Подмосковье в размере 55,7 млрд руб. 

По оценкам аудиторов, завышение стоимости строительных работ в среднем составило 63% от рыночной стоимости аналогичных работ. В отчете также отмечается, что застройщик закупал стройматериалы у аффилированных с бенефициарами Urban Group компаний, а также физлиц и родственников, связанных с топ-менеджементом компаний застройщика. 

Также обнаружены признаки введения в заблуждение покупателей и недобросовестной конкуренции, в частности, расхождение рекламных материалов с градостроительной, исходно-разрешительной и проектной документацией. 

4. Росреестр винит в аварии «Ростелеком» и хочет его оштрафовать

Ведомство заявило, что сбой произошел в результате аварии в центре обработки данных, который Росреестр арендует у Ростелекома, сообщает РБК

В последствии сбоя 180 тысяч заявлений на регистрацию сделок с недвижимостью не были обработаны в срок. 

Росреестр уже сообщил об устранении сбоя и восстановлении системы с 31 августа. Но предупредил об увеличении сроков оказания услуг из-за накопившихся обращений.

5. Минстрой установил среднюю стоимость жилья в России

Приказ опубликован на федеральном портале правовых актов

Среднюю стоимость 1 кв. метра будут использовать для расчета субсидий и льгот на жилье в 4 квартале 2018 года. 

В Москве средняя цена составит 91,6 тысяч рублей — это максимум по стране. В Санкт-Петербурге — 71 тысяча рублей. 

Минимальная стоимость установлена в Кабардино-Балкарии — 28,3 тысяч рублей, и в Республике Дагестан — 29,6 тысяч рублей. 

Отметим, эти показатели не изменились по сравнению с 3 кварталом.

Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
Актуальное
Эксперты назвали города России с самым высоким качеством жизни
сегодня 09:27
275
В Росреестре рассказали, жители каких регионов чаще всего покупали недвижимость в Москве
вчера 16:03
411
Домклик назвал районы Москвы с самыми низкими ценами на новостройки
вчера 14:50
717
Горнолыжные курорты России: во сколько обойдётся снять жильё посуточно в 2025 году
вчера 14:00
516
Письмо

Рассылка журнала

Главное за неделю в одном письме — более 1 млн человек уже подписались

Телеграм-канал Домклик

Будьте в курсе новостей недвижимости и ипотеки
Телеграм-канал Домклик
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Перейти в канал