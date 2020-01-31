Новости недели: 24 — 31 января 2020
1. В России готовится масштабная программа реновации старого жилья
Вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин заявил, что реализация программы реновации в масштабах страны должна начаться с крупных городов, пишет Интерфакс.
При этом программа всероссийской реновации жилья должна учитывать специфику каждого города и разрабатываться для них индивидуально, считает председатель комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская.
Реновация направлена на обновление городской среды. В рамках программы реновации старые жилые дома сносят, а вместо них строят новые. В Москве программа реновации жилищного фонда была утверждена в 2017 году. Она предусматривает расселение 5 173 домов.
2. Средняя ставка по ипотеке в России достигла исторического минимума
В декабре прошлого года, отмечает Коммерсант, средневзвешенная процентная ставка по ипотечным жилищным кредитам в рублях достигла минимального за всю историю наблюдения значения — 9%.
Издание сообщает также, что за декабрь в России было выдано более 145 тысяч ипотечных кредитов на сумму 345,1 млрд рублей. Это на 25% выше аналогичных показателей за ноябрь прошлого года.
3. Сбербанк запустил на Кубани ипотеку под 1%
Сбербанк и СК «ЮгСтройИмпериал» подписали первое в Краснодарском крае соглашение о реализации пилотного проекта «Комплексное предложение для застройщиков и покупателей квартир».
Банк начнет выдавать ипотеку по ставке от 1% годовых на покупку квартир в тех строящихся ЖК, которые он обеспечивает проектным финансированием. Пока что в Краснодарском крае предложение доступно для покупателей недвижимости в жилом комплексе «Элегант» от застройщика ООО «ЮгСтройИмпериал».
4. Минстрой создаст систему для контроля состояния жилого фонда в РФ
В России создадут систему технического учета домов, которая позволит детально контролировать состояние жилого фонда. Проработку поправок поручили Минстрою, говорится в документах правительства, пишут Известия.
Изменения необходимы для повышения эффективности капремонта в стране и снижения количества ветхих домов. Благодаря системе техучета появится возможность корректировать программы ремонта и отдавать приоритет наиболее нуждающимся в нем зданиям, рассчитывают эксперты.
5. В России цены на земли под частные дома за год упали на 7%
Земельные участки под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) в среднем по России за 2019 год подешевели на 7% — до 40 тысяч рублей за сотку, пишет ТАСС.
Сильнее всего земля под ИЖС подешевела в Магаданской области и Ненецком автономном округе. В Подмосковье стоимость земли установилась на уровне 70 тысяч рублей, уменьшившись за год на 6%.
При этом в некоторых регионах земля подорожала. Так, самый большой рост цен за год произошел в Санкт-Петербурге (на 23%), где участок под частный дом обойдется в 160 тысяч рублей за сотку.