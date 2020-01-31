Мы используем файлы cookie.
Сколько стоит ваша квартира?Узнайте в разделе Моя недвижимостьИзображение оценки
Реклама
Москва
Партнерам
Разместить объявление
Войти или зарегистрироваться
Москва
Изменить
Покупка
Аренда
Новостройки
Построить дом
Ипотека
Услуги
Журнал
Риелторы
Скачать приложение
Скачать
Новости
3 мин
27K

Новости недели: 24 — 31 января 2020

Дата публикации: 31 янв 2020
Новости недели: 24 — 31 января 2020

1. В России готовится масштабная программа реновации старого жилья

Вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин заявил, что реализация программы реновации в масштабах страны должна начаться с крупных городов, пишет Интерфакс.

При этом программа всероссийской реновации жилья должна учитывать специфику каждого города и разрабатываться для них индивидуально, считает председатель комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская.

Реновация направлена на обновление городской среды. В рамках программы реновации старые жилые дома сносят, а вместо них строят новые. В Москве программа реновации жилищного фонда была утверждена в 2017 году. Она предусматривает расселение 5 173 домов. 

2. Средняя ставка по ипотеке в России достигла исторического минимума

В декабре прошлого года, отмечает Коммерсант, средневзвешенная процентная ставка по ипотечным жилищным кредитам в рублях достигла минимального за всю историю наблюдения значения — 9%.

Издание сообщает также, что за декабрь в России было выдано более 145 тысяч ипотечных кредитов на сумму 345,1 млрд рублей. Это на 25% выше аналогичных показателей за ноябрь прошлого года.

3. Сбербанк запустил на Кубани ипотеку под 1%

Сбербанк и СК «ЮгСтройИмпериал» подписали первое в Краснодарском крае соглашение о реализации пилотного проекта «Комплексное предложение для застройщиков и покупателей квартир».

Банк начнет выдавать ипотеку по ставке от 1% годовых на покупку квартир в тех строящихся ЖК, которые он обеспечивает проектным финансированием. Пока что в Краснодарском крае предложение доступно для покупателей недвижимости в жилом комплексе «Элегант» от застройщика ООО «ЮгСтройИмпериал».

4. Минстрой создаст систему для контроля состояния жилого фонда в РФ

В России создадут систему технического учета домов, которая позволит детально контролировать состояние жилого фонда. Проработку поправок поручили Минстрою, говорится в документах правительства, пишут Известия.

Изменения необходимы для повышения эффективности капремонта в стране и снижения количества ветхих домов. Благодаря системе техучета появится возможность корректировать программы ремонта и отдавать приоритет наиболее нуждающимся в нем зданиям, рассчитывают эксперты.

5. В России цены на земли под частные дома за год упали на 7%

Земельные участки под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) в среднем по России за 2019 год подешевели на 7% — до 40 тысяч рублей за сотку, пишет ТАСС.

Сильнее всего земля под ИЖС подешевела в Магаданской области и Ненецком автономном округе. В Подмосковье стоимость земли установилась на уровне 70 тысяч рублей, уменьшившись за год на 6%.

При этом в некоторых регионах земля подорожала. Так, самый большой рост цен за год произошел в Санкт-Петербурге (на 23%), где участок под частный дом обойдется в 160 тысяч рублей за сотку.

Главное о недвижимости

Новости недели: 17 — 24 января 2020

Новости недели: 10 — 17 января 2020

Новости недели: 3 — 10 января 2020

Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
Актуальное
Как меняются цены на новостройки и вторичное жилье: исследование Домклик и Центра финансовой аналитики
вчера 18:00
751
Главное за неделю с 9 по 13 декабря 2024 года
вчера 16:30
1K
Задачи по расселению аварийных домов выполнили почти 80 регионов РФ
вчера 13:03
112
Топ-7 ЖК Москвы и области: выбор реальных покупателей
вчера 13:00
607
Письмо

Рассылка журнала

Главное за неделю в одном письме — более 1 млн человек уже подписались

Телеграм-канал Домклик

Будьте в курсе новостей недвижимости и ипотеки
Телеграм-канал Домклик
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Участие в опросах
Перейти в канал