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Новости недели: 24 — 31 мая 2019

Новости
Дата публикации: 31 мая 2019
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Новости недели: 24 — 31 мая 2019

1. В России может появиться «отцовский капитал»

В России могут появиться дополнительные субсидии для многодетных семей, об этом сообщают РИА Новости.

Речь идет о так называемом отцовском капитале, который будет выплачиваться при появлении третьего и последующего ребенка при условии, что все дети родились и воспитываются в одной семье, а родители состоят в зарегистрированном браке. 

Размер выплаты многодетным отцам будет сопоставим с маткапиталом и составит 453 тысячи рублей. При этом «отцовский капитал» не будет исключать выплаты материнского.

2. Жители сёл могут получить льготную ипотеку

Центробанк рассмотрит предложение депутатов Госдумы от фракции «Единая Россия» о снижении уровня первоначального взноса ипотеки для селян с 20% до 10% по льготной ипотеке в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий». Об этом пишет Парламентская газета

Руководитель фракции «Единой России» Сергей Неверов рассказал председателю ЦБ, что в настоящее время разрабатывается законопроект, который позволит селянам получать ипотечный кредит по ставке 3%. Но вместе с тем существующие правила в Банке России предусматривают необходимость первоначального взноса в размере 20%, что явно не будет способствовать популяризации нового финансового продукта.

3. Дольщики Urban Group получили ключи от квартир

Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства передал дольщикам обанкротившейся компании Urban Group более тысячи помещений в четырех жилых комплексах в Подмосковье за первые шесть дней с момента старта выдачи ключей. Об этом сообщил журналистам замгендиректора Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства Алексей Ниденс.

«Уже сегодня мы передали дольщикам более тысячи помещений. Это 670 квартир, порядка 300 нежилых помещений и порядка 50 машиномест. Это в пяти домах, в четырёх ЖК», — сказал Ниденс.

4. В России почти 275 000 детей-сирот стоят в очереди на получение жилья

Проблема с предоставлением жилья детям-сиротам в РФ решается неэффективно, в очереди на получение стоят почти 275 тысяч человек. Об этом сообщила аудитор Счетной палаты РФ Светлана Орлова во время круглого стола по проблемам обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

«Проблема решается очень медленно, хотя на первый взгляд субсидии выделены - 33 млрд рублей, территорией занимаются. Но очереди по пять, по 10 лет, по 15 лет. Почти 275 тысяч детей-сирот, которые ждут, когда они получат это жилье. Практика показала, что дают жилье, в котором жить невозможно, потому что это старое жилье, либо новое, которое разваливается», — сказала Орлова.

5. Набиуллина считает реальным снизить ипотечные ставки до 8% к 2024 году

Снизить ставки по ипотеке в России до 8% к 2024 году реально, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина, выступая перед депутатами в Госдуме — сообщают РИА Новости.

«Мы считаем совершенно реальным достижение уровня ставок по ипотеке до 8% в срок, определенный указом президента», — сказала Набиуллина.

По ее словам, денежно-кредитная политика ЦБ направлена на сохранение стабильно низкой инфляции в долгосрочном плане, а это является основным фактором снижения ставок по ипотечным жилищным кредитам.

Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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