Новости недели: 24 — 30 апреля 2020
1. Сбербанк планирует снизить ставки по ипотеке с 6 мая 2020 года
Сбербанк планирует снизить процентные ставки по ипотечным кредитам с 6 мая 2020 года. Размер снижения составит до 0,5 п. п.
Минимальная ставка на приобретение готового жилья в ипотеку составит 8,1% годовых с учетом специальных условий при покупке квартиры с сервиса ДомКлик от Сбербанка. Минимальная ставка на покупку квартиры в новостройке в рамках специальной программы с застройщиками составит 6,2%.
Рассчитать условия кредита и подать заявку на ипотеку со сниженной ставкой можно онлайн на ДомКлик.
2. Путин поручил снизить первоначальный взнос по ипотеке для семей с детьми
Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения о снижении первоначального взноса до 15% при выдаче ипотеки семьям с детьми. Поручение опубликовано на официальном сайте Кремля.
Срок выполнения поручения — 20 мая 2020 года. Ответственным за исполнение назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
3. ДомКлик дает возможность купить квартиры в новостройках со скидкой до 10%
Сервис подбора недвижимости в новостройках от ДомКлик расширяет географию работы еще на несколько регионов России. С помощью сервиса купить квартиру в новом доме можно со скидкой до 10%.
После подачи заявки на ипотеку на ДомКлик или в отделении Сбербанка клиент может заполнить форму подбора, указав необходимые пожелания, и получить в чате персональные предложения от застройщиков.
Купить квартиру и воспользоваться сервисом подбора недвижимости можно онлайн на ДомКлик.
4. На защиту прав обманутых дольщиков выделят 30 млрд рублей
Правительство РФ выделит 30 млрд рублей фонду защиты прав дольщиков, пишет ТАСС со ссылой на заявление Михаила Мишустина.
«С помощью этих средств фонд защиты прав дольщиков достроит уже существующие проблемные объекты и восстановит права, как минимум, 10 тысяч граждан», — отметил Мишустин.
5. Правительство РФ разработало антикризисный план для строительной отрасли
Правительство РФ разработало антикризисный план для снятия административных барьеров в строительстве, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.
Он отметил, что административные барьеры в стройке сегодня избыточны, от идеи до сдачи объекта в эксплуатацию проходит порядка 100 согласительных процедур. «Для обычного жилого дома, школы, садика это занимает до пяти лет, а сама стройка занимает 2-2,5 года», — уточнил Хуснуллин.