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Новости недели: 23 — 30 июля 2021

Дата публикации: 30 июл 2021
Новости недели: 23 — 30 июля 2021
Содержание

1️⃣ Клиенты Сбера могут включить дополнительные услуги в ипотеку при первом взносе от 10%

Включить дополнительные услуги в сумму ипотеки можно при покупке квартиры на вторичном рынке.

Это позволит снизить единовременные расходы перед сделкой. Кредитными средствами можно оплатить сервисы «Электронная регистрация», «Безопасные расчеты», услугу «Юридическая проверка» и агентское вознаграждение риелтору.

Рассчитать ипотеку

2️⃣ Почти 300 тысяч семей взяли льготную ипотеку в 2021 году

В России в первом полугодии 2021 года около 292 тысяч семей получили кредиты с господдержкой на общую сумму 959 млрд рублей. Об этом говорится в отчете Дом.РФ и Frank RG «Топ-20 ипотечных банков в первом полугодии 2021 года».

В отчете также отмечается, что 209 тысяч кредитов на сумму 735 млрд рублей приходится на льготную ипотеку на новостройки.

Выбрать квартиру в новостройке

3️⃣ Средняя ставка по ипотеке в июне обновила исторический минимум

Средневзвешенная ставка по выданным в июне 2021 года ипотекам опустилась на 0,23 п.п. по сравнению с маем 2021 года и достигла 7,07% годовых — тем самым обновив минимум с начала публикации наблюдений Банком России — то есть с 2018 года, следует из данных ЦБ.

Найти ипотечную программу с низкой ставкой

4️⃣ Средняя сумма ипотеки в России выросла до 3,25 млн рублей

В июне 2021 года средний размер выданного в России ипотечного кредита составил 3,25 млн рублей, говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй. Это максимальный показатель за всю историю статистики кредитного бюро.

Первое место среди российских регионов — лидеров по сумме оформленных в июне ипотек — занимает Москва. Средний размер жилищного кредита в столице составляет 7,1 млн рублей. На втором месте Московская область с показателем в 5,12 млн рублей, на третьей позиции Санкт-Петербург — 4,51 млн рублей.

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5️⃣ Стоимость 1 кв. м «вторички» в Москве превысила 250 тысяч рублей

На вторичном рынке столицы идет накопление предложения и сезонное снижение спроса, а цены ставят рекорды, пишет РБК. Средняя средняя стоимость 1 кв. м на вторичном рынке в Москве составляет сейчас 255 тысяч рублей.В начале июля, отмечает издание, столичные риелторы спрогнозировали снижение на треть сделок на вторичном рынке Москвы во второй половине 2021 года. Главные причины — рост ипотечных ставок и неадекватная ценовая политика собственников.

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Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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