Новости недели: 23 — 30 августа 2019
1. Для молодых семей разработали единые правила покупки жилья
Молодым семьям предложили разрешить привлекать ипотечные кредиты для оплаты участия в долевом строительстве многоквартирного дома, пишет Парламентская газета. Это следует из проекта постановления кабмина, который подготовил Минстрой.
Проект вводит единые принципы для приобретения молодыми семьями жилья по договорам купли-продажи и договорам участия в долевом строительстве многоквартирного дома в части возможности использования для оплаты участия в долевом строительстве средств ипотечного кредита.
Также ведомство предлагает разрешить молодым семьям направлять социальные выплаты на приобретение жилья или строительство дома, на погашение основной суммы долга и уплаты процентов по кредитам, предоставленным для рефинансирования ранее полученных жилищных кредитов.
2. В Росреестре рассказали о согласовании границ земельных участков
Федеральная кадастровая палата Росреестра подготовила инструкцию по согласованию границ земельных участков с соседями, пишет Российская Газета.
Установить границы участка поможет кадастровый инженер. А выбрать лучшего специалиста поможет сервис «Реестр кадастровых инженеров», который можно найти на сайте кадастровой палаты Росреестра.
Кадастровый инженер должен и провести процедуру согласования границ: индивидуально с каждым владельцем смежного участка или на общем собрании. В том и другом случае составляется акт согласования, который заверяется личными подписями всех заинтересованных лиц или их представителей.
Если необходимо провести общее собрание, то каждый владелец участка информируется о нем не менее чем за 30 дней. Это обязанность кадастрового инженера, который рассылает информацию о собрании на почтовые или электронные адреса.
3. Сбербанк предложил клиентам новые условия ипотечного страхования
СК «Сбербанк страхование» (дочерняя компания Сбербанка) предложила клиентам, приобретающим недвижимость в ипотеку, комплексную программу страхования. Теперь можно застраховать не только конструктивные элементы приобретаемого в ипотеку жилья, но и внутреннюю отделку, инженерное оборудование, а также гражданскую ответственность собственника квартиры перед соседями. Ранее базовая программа ипотечного страхования имущества предполагала защиту только конструктивных элементов.
По статистике компании «Сбербанк страхование», собранной в рамках страхования имущества физлиц по договорам, не связанным с оформлением ипотеки, повреждение конструктивных элементов составляет около 10% от общего количества страховых случаев.
В связи с этим СК «Сбербанк страхование» решила предоставить клиентам возможность комплексного страхования имущества и ответственности при заключении договора ипотечного кредитования. Клиент может выбрать либо базовое страховое покрытие, которое распространяется на конструктивные элементы, либо комплексную программу, предусматривающую и страхование внутренней отделки, инженерного оборудования, гражданской ответственности собственника.
4. Россияне получили более 50 тысяч га земли на Дальнем Востоке
За три года действия программы «Дальневосточный гектар» россияне получили более 50 тыс. га земель, рассказывают Известия. Эта площадь, например, сопоставима с территорией Андорры или трех Лихтенштейнов. Участники программы довольны скоростью оформления земли, правда, жалуются на трудности с ее освоением. Однако проект пока не выполнил своей миссии: отток населения с Дальнего Востока всё еще продолжается, отмечают эксперты.
Новоиспеченные собственники чаще всего используют участки под строительство жилья (54%) и сельскохозяйственную деятельность (23%). Также земли берут под проекты, направленные на развитие садоводства, туристической и предпринимательской отраслей, в основном под открытие зон отдыха или торговли.
Большинство участков взяли жители дальневосточных регионов. Среди других субъектов заявления на оформление земель поступали в основном из Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга, Ленинградской, Свердловской и Иркутской областей, а также из Краснодарского края.
5. Названы регионы, где будут востребованы ипотечные каникулы
Ипотечные каникулы больше всего будут востребованы в Республике Алтай, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии и Бурятии, рассказывают Известия.
В этих регионах наиболее высокая доля просрочек по жилищным кредитам. Этот показатель продолжает расти в Адыгее, Ростовской области и в Чечне — на эти субъекты также придется большое количество заявок, считают эксперты.
При этом в крупнейшие российские банки в первый месяц работы механизма уже начали обращаться клиенты с просьбой реструктуризировать жилищный займ по новым выгодным условиям. Их количество пока исчисляется единицами, но у этого инструмента большой потенциал, отметили эксперты.