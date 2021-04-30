Новости недели: 23 — 30 апреля 2021
- 1️⃣ Минстрой и ЦБ обсуждают продление льготных ипотечных программ
- 2️⃣ Банки начали повышать ставки по вкладам и ипотеке
- 3️⃣ ДомКлик запустил сервис цифровой сделки с недвижимостью на вторичном рынке без ипотеки
- 4️⃣ Риелторы могут выбрать оценочную компанию при заказе отчета об оценке на ДомКлик
- 5️⃣ СберБанк улучшил условия ипотеки на индивидуальное жилищное строительство
- 6️⃣ Сумму для получения налогового вычета по ипотеке могут увеличить до 7 млн
1️⃣ Минстрой и ЦБ обсуждают продление льготных ипотечных программ
Минстрой России и Центральный банк обсуждают условия продления льготных ипотечных программ, в первую очередь на новостройки, на перспективу минимум 3-4 лет. Об этом пишет ТАСС.
Напомним, ранее СберБанк снизил ставки по программе льготной ипотеки. Сейчас стандартная ставка составляет от 6,05% годовых. При использовании сервиса «Электронная регистрация» ставка будет от 5,75% годовых. В рамках программы субсидирования от застройщика — от 0,1% годовых.
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2️⃣ Банки начали повышать ставки по вкладам и ипотеке
Российские банки начали повышать ставки по вкладам и ипотеке вслед за решением ЦБ повысить ключевую ставку до 5% годовых.
Чтобы зафиксировать для себя выгодную ставку СберБанка на 90 дней, подайте заявку на ипотеку сейчас. Если в течение 3 месяцев ставки по ипотеке повысятся, вас это никак не коснется — при этом вы решаете сами, воспользоваться одобренным кредитом или нет.
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3️⃣ ДомКлик запустил сервис цифровой сделки с недвижимостью на вторичном рынке без ипотеки
ДомКлик запустил сервис цифровой сделки с недвижимостью на вторичном рынке без ипотеки для крупных агентств недвижимости Москвы. Первую цифровую сделку с помощью сервиса совершило агентство «Этажи». Весь процесс прошел онлайн и занял менее часа.
Запуск сервиса стал возможен благодаря технологии удаленного проведения сделки ДомКлик и усиленной квалифицированной электронной подписи, которая позволяет покупателю и продавцу подписать договор купли-продажи, находясь даже в разных городах, и быть уверенными в безопасности сделки.
4️⃣ Риелторы могут выбрать оценочную компанию при заказе отчета об оценке на ДомКлик
Теперь риелтор может заказать отчет об оценке квартиры у любой аккредитованной СберБанком оценочной компании в личном кабинете ДомКлик.
По умолчанию автоматически подбирается оценочная компания, которая работает в районе расположения квартиры. Перед заказом отчета оценочную компанию можно изменить.
Подробнее о том, как выбрать оценочную компанию
5️⃣ СберБанк улучшил условия ипотеки на индивидуальное жилищное строительство
Теперь клиентам не нужно будет предоставлять смету. СберБанк выдаст кредит, опираясь на стоимость строительства, заявленную клиентом. Это позволит заемщику сэкономить время и средства.
Выдача кредита будет осуществляться траншами. При этом перед выдачей следующего не нужно будет подтверждать целевое использование предыдущего транша платежными документами.
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6️⃣ Сумму для получения налогового вычета по ипотеке могут увеличить до 7 млн
В нижнюю палату парламента РФ внесен законопроект, в котором предлагается увеличить сумму для получения налогового вычета за строительство или покупку жилья, а также оплату процентов по ипотеке — с 5 до 7 млн рублей.
В частности, в законопроекте предлагается увеличить сумму для получения налогового вычета с 2 миллионов до 3 миллионов рублей за строительство или покупку жилья (в том числе — в ипотеку), а также увеличить налоговый вычет по уплате процентов по ипотеке с 3 до 4 миллионов рублей.