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Новости
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Новости недели: 22 — 29 января 2021

Дата публикации: 29 янв 2021
Новости недели: 22 — 29 января 2021

Купить квартиру, дом или долю в жилом помещении собираются 8% россиян, следует из результатов опроса «Потребительские планы 2021» ВЦИОМ.

Приобрести дачу или земельный участок хотят 3% россиян. Ремонт и обустройство в квартире или доме — самая популярная перспектива на 2021 год. О таких планах заявило 26% участников опроса.

2. В России в 2021 году начнут выпускать 3D-принтеры для строительства домов

Создание производства строительных 3D-принтеров началось в индустриальном парке «Мастер» в Ставрополе. Об этом пишет ТАСС.

Первый выпуск продукции намечен на весну 2021 года. Разработка устройства для строительной 3D-печати велась около двух лет, материалом для принтера станет модифицированный мелкозернистый бетон.

3. В Госдуме предлагают продлить льготную ипотеку в нескольких регионах

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков предлагает продлить в отдельных российских регионах госпрограмму льготной ипотеки по ставке не выше 6,5%, пишет Парламентская газета.

На прошлой неделе министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин заявлял, что Минстрой считает правильным сохранить льготную ипотеку, возможно, скорректировав этот механизм. Сейчас срок окончания программы намечен на 1 июля 2021 года.

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4. Ввод жилья в России по итогам года снизился почти на 6%

За 2020 год в стране ввели в строй 75,5 млн кв. м жилья (без учета домов на участках для ведения садоводства). Это на 5,9% меньше показателя годом ранее. Об этом сообщает Росстат.

Наиболее заметный вклад в динамику внесли весенние месяцы, когда стройки из-за противопандемических ограничений  ушли на вынужденные каникулы. Если в январе был зафиксирован рост жилищного строительства на 14,3%, то в феврале и марте он сменился падением на 7% и 7,6% соответственно.

5. Выросла доля ипотеки с низким первоначальным взносом 

Доля ипотечных кредитов на покупку первичного жилья с низким первоначальным взносом выросла с 24% в 2019 году до 40% в 2020 году, говорится в материале ЦБ РФ.

Пока рост не превышает исторических значений, отметила директор департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова. При этом в Центробанке отмечают и высокий рост стоимости жилья. Так, за 9 месяцев 2020 года он составил около 10,5%.

Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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