Новости недели: 22 — 29 октября 2021
- 1️⃣ СберБанк расширил программу льготной ипотеки на строительство индивидуальных домов
- 2️⃣ Сбер продлил ставку 0,1% и расширил программу «Дальневосточная ипотека» на вторичное жилье
- 3️⃣ Продажи новостроек в России выросли на 30%
- 4️⃣ Адвокатам и нотариусам больше не надо подтверждать занятость при оформлении ипотеки в Сбере
- 5️⃣ На компенсацию жилищных кредитов многодетным направят 14,5 млрд рублей
- 6️⃣ Госдума одобрила продление «дачной амнистии» до 2031 года
1️⃣ СберБанк расширил программу льготной ипотеки на строительство индивидуальных домов
Сбербанк расширил программу льготной ипотеки «Господдержка-2020» на строительство жилого дома по договору подряда с компанией или индивидуальным предпринимателем.
Рассчитать льготную ипотеку на строительство дома
2️⃣ Сбер продлил ставку 0,1% и расширил программу «Дальневосточная ипотека» на вторичное жилье
СберБанк продлил действие ставки от 0,1% годовых по программе «Дальневосточная ипотека» до 31 января 2022 года.
Также распространены льготные условия на покупку жилья на вторичном рынке в моногородах, находящихся на территории Дальневосточного федерального округа.
Рассчитать Дальневосточную ипотеку
3️⃣ Продажи новостроек в России выросли на 30%
В период с января по сентябрь 2021 года в России было заключено 632 тысячи договоров долевого участия (ДДУ) на покупку квартир. Это на 29,2% больше, чем было в аналогичный период прошлого года: тогда было зарегистрировано 489 тысяч ДДУ, сообщают Ведомости.
Наибольший рост продаж квартир, судя по данным Росреестра, наблюдался в Московской области: там количество заключенных договоров выросло почти на 76%. На 46% увеличилось число сделок с жильем в Краснодарском крае, на 42% — в Москве.
Рассчитать ипотеку на новостройку
4️⃣ Адвокатам и нотариусам больше не надо подтверждать занятость при оформлении ипотеки в Сбере
Теперь адвокаты и нотариусы могут оформить ипотеку Сбера без дополнительных документов, подтверждающих занятость.
Также не нужен подлинник или нотариально удостоверенная копия лицензии на занятие отдельными видами деятельности, если они подлежат лицензированию.
Рассчитать ипотеку
5️⃣ На компенсацию жилищных кредитов многодетным направят 14,5 млрд рублей
Кабмин дополнительно направит более 14,5 миллиарда рублей на компенсацию платежей по ипотечным кредитам многодетных семей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
По его словам, увеличение финансирования поможет 32 тысячам родителей, пишут РИА Новости.
Рассчитать ипотеку для семей с детьми
6️⃣ Госдума одобрила продление «дачной амнистии» до 2031 года
Госдума приняла в первом чтении законопроект, который продлевает «дачную амнистию» до 1 марта 2031 года (сейчас амнистия действует до 2026 года) и расширяет ее действие, пишет РБК.
При этом обсуждается возможность сделать «дачную амнистию» бессрочной, чтобы упрощенный порядок оформления прав граждан на жилую и дачную недвижимость в дальнейшем действовал постоянно.