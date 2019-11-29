Новости недели: 22 — 29 ноября 2019
1. Сбербанк снизил ставку на рефинансирование ипотеки других банков
Сбербанк снизил на 0,5 п.п. ставки на рефинансирование ипотеки других банков. Теперь рефинансировать ипотеку другого банка можно по ставке от 9% годовых.
Также в рамках программы вместе с ипотечным кредитом можно рефинансировать потребительские кредиты других банков, задолженность по кредитной карте и получить кредит наличными на любые цели.
2. Депутаты предложили дольщикам заработать на эскроу-счетах
В Госдуму внесен проект закона, согласно которому на средства дольщиков, внесенные на эскроу-счета, будут начисляться проценты, пишет Коммерсантъ.
Полученный доход, отмечает издание, покупатель жилья сможет использовать на ремонт или обстановку квартиры. Участники рынка, правда, уже раскритиковали этот законопроект: по их мнению, это может привести к удорожанию жилья и снижению объемов строительства.
3. Ипотечные заемщики получают выгодные условия кредитования после выхода на пенсию
В рамках пенсионной ступени ипотечные клиенты Сбербанка могут воспользоваться специальным графиком платежей по кредиту после достижения пенсионного возраста.
График платежей рассчитывается пропорционально доходам заемщика. До выхода на пенсию платежи выше, так как выше доход заемщика. После выхода на пенсию сумма платежей по ипотеке снижается. Процентная ставка на протяжении всего срока ипотеки остается неизменной.
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4. Жителям сел будут выдавать льготные кредиты на благоустройство домов
С 2020 года сельские жители смогут обращаться в банки за льготными кредитами для благоустройства своих домов, отмечает РБК. Правительство будет субсидировать процентные ставки, чтобы для граждан они не превышали 5%.
С 1 января граждане смогут обратиться в уполномоченные банки за кредитом для проведения в дом центрального или автономного электро-, водо- и газоснабжения, канализации или отопления. Кроме того, кредит можно будет взять на ремонт жилья по договорам подряда.
Размер кредита для большинства регионов ограничен 250 тыс. руб. До 300 тыс. могут получить проживающие в Ленинградской области и регионах Дальнего Востока.
5. Эксперты ожидают рост спроса на жилье на Дальнем Востоке
После запуска программы льготной ипотеки на Дальнем Востоке эксперты предсказывают настоящий бум, пишет ТАСС. По информации агентства, застройщикам предстоит существенно нарастить объемы строительства, ведь спрос на новое жилье составит 15 млн кв. метров.
Ипотеку под 2% годовых смогут получить молодые семьи, в которых хотя бы один супруг зарегистрирован в дальневосточном регионе. При этом и муж, и жена должны быть не старше 35 лет. Возможный размер займа — до 6 млн рублей, срок выплат — до 20 лет. Выдавать ипотеку по льготной ставке планируется в течение пяти лет.