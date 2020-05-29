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Новости недели: 22 — 29 мая 2020

Новости
29 мая 2020
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Новости недели: 22 — 29 мая 2020

1. На ДомКлик можно разместить объявления с видео и организовать онлайн-показы

Все пользователи сайта DomClick.ru могут загружать видеообъявления и уведомлять друг друга о готовности к онлайн-показам недвижимости.

Обе опции — размещение видео и онлайн-показ недвижимости — совершенно бесплатны для всех участников сделки. Воспользоваться ими могут как частные покупатели и продавцы, так и профессиональные риелторы.

2. В Москве возобновилось большинство строек

Более тысячи строительных площадок работают в Москве после снятия ограничений, принятых ранее из-за коронавируса. Об этом пишет Интерфакс со ссылкой на мэра Москвы Сергея Собянина.

«Сегодня работает более тысячи строительных площадок. Строители, пусть даже не в полном объеме, но начали работать почти на всех строительных площадках — это детские сады, школы, поликлиники, жилье, деловое и транспортное строительство», — сказал Собянин в ходе онлайн-конференции с президентом РФ Владимиром Путиным. 

3. Сбербанк снизил ставки на рефинансирование ипотеки

Сбербанк снизил ставки на рефинансирование ипотечных кредитов других банков на 0,5%. С 25 мая 2020 года рефинансировать ипотеку в Сбербанке можно будет по ставке от 8,5% годовых.

Также в рамках программы вместе с ипотечным кредитом можно рефинансировать потребительские кредиты других банков, задолженность по кредитной карте и получить кредит наличными на любые цели.

Оформить ипотеку со сниженной ставкой и рефинансировать кредит на выгодных условиях можно онлайн на ДомКлик.

4. Города на юге России благоустроят в 2020 году

Жители регионов Южного федерального округа, пишет ТАСС, определились с объектами, которые будут благоустроены в этом году в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

Нацпроект «Жилье и городская среда» призван помочь россиянам улучшить свои жилищные условия, сделать строительную отрасль современной, а города — красивыми и комфортными.

Сделать комфортными и красивыми свой дом, двор и населенный пункт поможет сервис «Мой дом» от ДомКлик (иконка на главной странице в правом верхнем углу). «Мой дом» позволяет общаться с соседями и помогает решать вопросы благоустройства. Также тут можно оплатить ЖКХ онлайн, не выходя из дома.

5. В России спрос на ипотеку в мае вырос до докризисного уровня

В России спрос на ипотеку на первичном рынке в мае 2020 года превысил достигнутый до пандемии уровень, пишет газета Коммерсант. При этом 80% заявок заемщиков пришлись на льготную ипотеку. 

Льготная ипотека будет действовать до 1 ноября 2020 года. Программа распространяется на жилищные займы до 8 млн рублей в Москве и Санкт-Петербурге и до 3 млн рублей в других регионах страны и действует только на новостройки.

Получить льготную ипотеку со сниженной ставкой 6,4% можно онлайн на ДомКлик.

Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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